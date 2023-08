Visita al Centre Històric i romànic d’Andorra la Vella

Façanes del Centre Històric d’Andorra la Vella (agenda.ad)

El cicle de sortides que ofereix la iniciativa Itineraris guiats proposa per a aquest divendres, dia 11 d’agost, una visita per a descobrir el Centre Històric i romànic d’Andorra la Vella. L’inici està previst per a les 16:30 hores i la sortida té una durada aproximada de dues hores i mitja. El preu de l’activitat és de 5,23 euros.

Es descobrirà la història, la tradició i la cultura passejant per Andorra la Vella, visitant-ne el llegat arquitectònic, escultòric i pictòric. El Centre Històric ha conservat la seva personalitat al marge del creixement de la ciutat. Està prevista la visita a la capella de Sant Andreu, a l’església de Sant Esteve i a Casa de la Vall. La Casa de la Vall és un dels monuments més simbòlics d’Andorra, potser, per a molta gent, és el més simbòlic de tots. És història, bellesa i importància política per al Principat d’Andorra.

Per a més informació, les persones interessades en l’activitat poden adreçar-se a Turisme d’Andorra la Vella.