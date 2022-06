Vinyes-Mercader (Suzuki Swift R4lly S), tornen al Ral·li Polònia

El Campionat d’Europa de Ral·lis (ERC) superarà el seu equador amb la disputa del 78è Ral·li de Polònia, quarta prova de la temporada i tercera que es disputarà sobre pistes de terra. Precisament en la prova polonesa, fa aproximadament un any, va ser on Joan Vinyes-Jordi Mercader i l’equip Suzuki Motorsport, van fer els seus primers passos en un calendari internacional de reconegut prestigi.

Joan Vinyes afrontarà la present edició del ral·li de Polònia com a líder de la categoria ERCOpen, posició que, al costat de Jordi Mercader i al volant del Suzuki Swift R4lly S, intentaran reforçar en unes especials que l’any passat li van agradar molt, però, en general, la dificultat del ral·li no permet un moment de distracció. A més, Vinyes, comentava: “En el meu primer pas per la prova polonesa vaig aprendre molt. M’agradaria seguir en aquesta línia”.

Les jornades prèvies tornaran a ser maratonianes

Els reconeixements de les cronometrades tindran aquest dijous, dia 9, una jornada densa en la qual els equips inscrits tindran 12 hores (entre la (8.00 i les 20.15 hores), per a reconèixer, amb cotxe de carrer, les especials en les quals durant el cap de setmana lluitaran per una posició de mèrit en la classificació final. A primera hora del divendres, en concret entre les 8.00 i les 9.45, els pilots tenen un marge de temps per a donar un últim repàs a alguna especial.

L’activitat del mateix divendres té continuïtat entre les 14.00 i les 15.30 hores amb la disputa del shakedown, dues passades per una especial d’uns 3 km, de la zona de Baronowo, que els equips faran per a donar els últims retocs a les seves mecàniques de competició, abans d’iniciar el ral·li.

Precisament l’inici del ral·li està previst per a les 17.00 hores (cerimònia de sortida) i a partir de les 18.45 hores començarà el TC0 (Mikolajki-Arena), una cronometrada de 2,5 km, que els equips disputen per parelles, és a dir, surten dos vehicles alhora, davant milers d’aficionats que es concentren just al costat del parc d’assistència.

Es mantenen les ubicacions, però canvien la majoria de traçats

Durant la primera jornada de competició, els equips es desplaçaran cap al nord-est del país per a disputar en aquella zona la majoria de cronometrades del dia. Del bucle de tres especials que es disputaran dues vegades cadascuna, cal destacar la denominada Wieliczki, els seus 24,36 km, marcaran diferències importants en les diferents classificacions. Cal esmentar que, en aquesta primera etapa, els equips passaran per segona vegada pel tram espectacle Mikolajki-Arena.

Una dada rellevant d’aquesta primera jornada del Ral·li Polònia 2022 és que els pilots hauran de superar, a part de les especials cronometrades, gairebé 400 km d’enllaç.

El segon bucle d’especials, que es correrà el diumenge, dia 12, es troba en zones més pròximes al parc d’assistència de Mikolajki i el traçat és, en general, molt diferent al de la jornada anterior. En aquesta ocasió, les pistes són compactes amb pedra i discorren per camins estrets entre arbres.

La cronometrada estrella de la jornada serà la denominada Swietajno, amb 18,61 km, tot un repte per a pilots i mecàniques en la recta final del ral·li. En aquesta segona etapa, els supervivents de la prova s’estalviaran el llarg enllaç, amb cronometrades incloses, fins a Varsòvia, habitual en d’altres edicions. Així doncs, el Polònia 2022 començarà i acabarà a Mikolajki. En total el 78è Ral·li Polònia té un traçat de 852,33 km, dels quals 188,10 seran de velocitat.

“Afrontar per segona vegada una prova et dóna més confiança perquè coneixes moltes coses del que et trobaràs; no obstant això, has de tenir molt present que, en una prova d’aquesta magnitud sempre poden sorprendre’t, cal estar preparat per a improvisar si és necessari”. Era el comentari de Vinyes abans de partir cap a Mikolajki. A més, afegia: “Un fet que pot variar de manera important el plantejament que et puguis fer ara mateix, és la climatologia. Cal no oblidar que és un ral·li de terra i que la pluja pot deixar les pistes irreconexibles d’un dia per l’altre. En fi, sobre la marxa. L’objectiu és continuar sumant punts en la provisional i, si es pot, anar ampliant diferències”, reblava Joan Vinyes.

Un any més els turistes que estan passant unes tranquil·les vacances a l’Hotel Golebiewski, de la localitat de Mikolajki compartiran espais amb els equips, organitzadors, premsa, etc, que participen en el Ral·li Polònia 2022. Sens dubte l’actitud relaxada dels turistes contrasta amb l’activitat frenètica dels “clients” ocasionals de l’entitat hotelera.

Les instal·lacions administratives i logístiques de l’esmentat hotel es convertiran durant una setmana en el nucli central d’una prova del Campionat d’Europa de ral·lis. El 78 Ral·li de Polònia.