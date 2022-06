Motor: després de Quillan, arriba el torn d’Arinsal

Un cop celebrada, el passat cap de setmana, la pujada Quillan – Col du Portel, la competició no s’atura. La propera cita del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió serà la Pujada Arinsal, prova que organitzarà ACA Esportiva, els dies 18 i 19 de juny. La cursa andorrana mantindrà obert el seu període d’inscripció fins aquest dijous, dia 9 de juny i tot fa pensar que la llista de participants serà excel·lent.

A Quillan el triomf absolut en la categoria A se’l va endur Jérémy Debels (Tatuus Fórmula Master), seguit de Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03) i Dimitri Pereira (Norma M20 FC). En la categoria B el podi el van formar Ronald Garcès (Lamborghini Huracan LP620 Super Trofeo), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Mk3) i Jean-Marc Gandolfo (Porsche 997 GT3).

Una autèntica ‘première’ a Arinsal

Aquest dimarts es va presentar el programa que el Jove Pilot ACA, Raül Ferré, farà en el campionat mundial de rallycross en la categoria elèctrica FIA RX2, especialitat que s’inicia els dies 2 i 3 de juliol a Suècia. ACA Esportiva confirma que un cotxe similar al que Ferré portarà en aquest campionat competirà a la Pujada Arinsal, la qual cosa representa una molt bona notícia per a la competició andorrana i per al propi automobilisme del país.

El pilot ,però, no serà Ferré, que en muntanya competeix com a pilot oficial de Silver Car amb un monoplaça CS de 1.100cc amb turbocompressor i 400 CV. Qui portarà el monoplaça elèctric RX2e del fabricant QEV Technologies és el també pilot andorrà Àlex Bercianos, que d’aquesta manera provarà el cotxe i el mostrarà a tota l’afició del país.

El vehicle compta amb una bateria de 30kWh que va muntada al costat del conductor en el centre de l’automòbil per a garantir una distribució òptima del pes 50/50. El motor subministra energia de manera uniforme a les rodes del davant i del darrere, generant 250kW (335 CV) de potència amb un par motor de 510 Nm. En no ajustar-se a la reglamentació del campionat francès, Bercianos i el seu RX2e ho faran en la Sèrie Nacional.

Inscripció que augmenta cada dia

La inscripció per a la Pujada Arinsal 2022 es tancarà a darrera hora de la tarda d’aquest dijous 9 de juny, per tant, s’esperen noves altes de pilots que ja han manifestat el seu interès en participar, una bona part d’ells seguidors habituals del campionat francès 2a divisió en la categoria A: Sébastien Petit (Nova Proto NP01 – 2 any 2021), Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Dimitri Pereira (Norma M20 FC), Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), Jérôme Jacquot (Speed Car GTR), Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03), Jean-Marc Tissot (BRC B49 Evo), etc.

També seran molt nombrosos els grans favorits de la categoria B: Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Racer Mk3), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman), Hans-Joachim Brett (BMW Z4 M Coupé), etc.

Quant als pilots andorrans, destaca la presència dels tres Joves Pilots ACA de 2022: Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo) i Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault). També competiran el ràpid Edgar Montellà (Silver Car S3), Joan Gil (Speed Car GTR Evo) i Filipe Rodrigues Brandao (Speed Car GTR) entre altres, tot i que la llista s’ampliarà de manera important al llarg de la setmana. Les sol·licituds d’inscripció, que s’admetran fins al 9 de juny, han de cursar-se a www.pujadaandorra.com