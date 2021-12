Vinyes-Mercader (Suzuki Swift) posaran el final a un any espectacular al Jarama

Joan Vinyes – Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S) acomiadaran la temporada disputant el Rally Show CAM-RACE 2021, última prova del calendari del Super Campionat (SCER) d’Espanya de Ral·lis. L’equip Suzuki Ibèrica, que ha disputat de manera parcial aquest certamen, serà present al Circuit del Jarama, amb l’objectiu d’acomiadar la seva temporada més internacional, en la que promet ser una jornada distesa. Tant els pilots com els aficionats, cadascú a la seva manera, podran gaudir de l’espectacle.

La prova no atorgarà punts per a les classificacions dels diferents campionats, però sí que és obligada l’assistència a aquest esdeveniment final per a tots els pilots que desitgin mantenir les seves posicions en el SCER.

El circuit del Jarama, l’escenari triat

Per a enguany, els organitzadors han dissenyat un circuit mixt (1,1 km), d’asfalt i terra, concentrat en la zona de l’estadi, on se situen les corbes més mítiques i espectaculars del Circuit del Jarama-RACE (Le Mans, Farina i rampa de Pegaso) a més de ser la zona de públic que disposa de major visió per a aquest recorregut.

Amb la finalitat que l’esdeveniment sigui més àgil, els organitzadors han programat dues modalitats de competició (escratx i eliminatòries).

En l’escratx, cada pilot disposarà de dues sortides a pista per disputar, en la primera el circuit en sentit sud i en la segona en sentit nord. Una vegada sumats els temps de les dues cronometrades, s’establirà una classificació per categories. Aquesta serà la que marcarà l’ordre de sortida de la prova a disputar per parelles.

En les eliminatòries, seran dos els equips, de la mateixa categoria, els que competiran entre sí, en cadascuna de les eliminatòries. En el cas que els equips inscrits d’una categoria sigui senar, el campió de la mateixa no correrà la primera eliminatòria. Si només són dos els equips participants disputaran la final directament.

Malgrat que el format amb el que es competirà és tan particular, els equips no evitaran els reconeixements de l’especial (en tots dos sentits). Encara que en aquesta ocasió, podríem dir, que no serà la feixuga activitat de sempre. Més aviat, els equips ho podran afrontar com l’inici d’un final de temporada distès.

El Rally Show, un format que facilita la trobada entre aficionats i pilots

Amb aquest format de competició els aficionats tenen la possibilitat, sense variar la seva posició, de poder gaudir de les evolucions dels pilots que durant la temporada han lluitat per a aconseguir els seus objectius. Aquests arriben al Jarama sense la inquietud d’haver de “barallar-se” per uns punts i, per tant, podran donar via lliure el seu esperit competitiu.

Vinyes feia aquesta reflexió sobre aquest tema: “Crec que és un dia per a gaudir nosaltres i fer gaudir als aficionats que amb tota seguretat ompliran bona part del Jarama. És un tipus de competició que té poc, o res, a veure amb un ral·li, però per acomiadar la temporada, penso que és correcte. Per a nosaltres l’objectiu serà, sobretot, passar-ho bé”.

La cita és el dissabte (dia 11), a partir de les 10.00 hores en el traçat de San Sebastián de los Reyes.