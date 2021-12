Nova passera volada a l’itinerari geològic de Coll de Creus de Camina Pirineus

Camina Pirineus, el projecte ecoturístic de l’Alt Urgell, ha acabat de dur a terme una actuació de gran interès a l’itinerari de Coll de Creus del municipi de la Vansa i Fórnols amb la construcció d’una passera volada, entre altres recursos al voltant de l’activitat, que pretén fer valdre una zona d’alt interès geològic, actualment senyalitzada en un itinerari d’un sol sentit per una pista forestal, amb punts de difícil accés per al públic en general i de totes les edats.

Aquesta actuació permet realitzar l’itinerari de forma circular des del coll de la Trava, on s’ha habilitat una zona d’aparcament i de pic-nic. El recorregut es fa tot a peu, primer per la pista forestal de Banyeres fins al Coll de Creus, des d’on es continua per un sender entre boscos de roures i feixes de conreu fins a arribar, mitjançant una passera volada de fusta, a la zona del principal interès geològic dels conglomerats del Coll de l’Endurant. Des d’aquest emplaçament es retorna per la carena del bosc de pinars, passant per zones condicionades com a miradors de paisatge, bancs i petites passeres de fusta de pas de barrancs fins a l’inici de l’aparcament del coll de la Trava.

Per tant, en aquesta actuació, amb el suport del Parc Natural del Cadí Moixeró, s’hi han fet treballs de construcció i de contenció de talussos, la passera volada de fusta, baranes de fusta de protecció per al risc de caigudes de nivell, petits passos elevats o passeres i drenatges d’escorrentia i millora d’equipaments turístics, a més de facilitar i ordenar l’aparcament de vehicles per als usuaris, tot conformant un producte ecoturístic experiencial i guiat d’alt interès geològic.

El projecte Camina Pirineus és un clar impuls al territori mitjançant la creació de la xarxa del paisatge de l’Alt Urgell, per la posada en valor de diferents recursos ecoturístics: miradors, aguaits, itineraris al voltant de paisatge, fauna, vegetació, geologia, clima i paleontologia.

Per aquest motiu la protecció i rehabilitació de les àrees i espais naturals protegits i la preservació del patrimoni cultural catalogat augmenta la competitivitat de l’oferta turística de l’Alt Urgell i reactiva l’economia.