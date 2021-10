‘Vine a conèixer el riu Valira’, activitat d’educació ambiental a la Seu d’Urgell

El dissabte dia 9 d’octubre, de deu del matí a una del migdia, tindrà lloc una campanya d’inspecció de l’estat ambiental del riu Valira, organitzada per l’Associació Hàbitats en col·laboració amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Generalitat de Catalunya. El punt de trobada serà al parc del Toll del Bressol.

L’activitat s’adreça a tothom que vulguin passar un matí divertit analitzant l’estat d’ecològic de l’entorn del Valira. Amb aquesta activitat es vol apropar les persones al medi natural i donar a conèixer les característiques de l’ecosistema fluvial i la seva importància ecològica i sociocultural, així com els problemes que pateixen els nostres rius i que es pot fer per millorar-los.

Un altre objectiu d’aquesta activitat és despertar a la ciutadania l’interès per l’entorn per tal d’estimular i potenciar el voluntariat ambiental, és a dir, per tal d’integrar la societat en tasques de conservació fent que s’empoderi en la conservació de la natura, la biodiversitat, la sostenibilitat i la divulgació del medi natural.

Durant la jornada s’inventariarà tant l’estat fisicoquímic com biològic del riu. Aquest tipus d’activitats es realitzen arreu de Catalunya, fet que permet tenir un coneixement científic de l’estat ambiental dels nostres rius.

L’activitat és gratuïta, però les places són limitades. S’aconsella portar roba còmoda i botes d’aigua i és imprescindible l’ús de mascareta. És una activitat recomanable a partir de 7 anys.

Per tal d’assistir a l’activitat cal inscripció prèvia http://www.associaciohabitats.cat/activitats/activitat-formativa-del-projecte-rius-a-la-seu-durgell/.

Per a més informació: info@associaciohabitats.cat o al 934213216.