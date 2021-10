Recta final de les obres de construcció de la nova àrea d’autocaravanes de la Seu d’Urgell

Aquest divendres 1 d’octubre, finalitza l’asfaltatge del nou espai d’acollida d’autocaravanes que s’està acabant de construir a la capital de l’Alt Urgell que s’ubica a uns 60 metres de l’actual aparcament per aquest tipus de vehicle turístic, i a 300 metres del centre històric de la ciutat.

L’accés a aquest nou espai pels aficionats a l’autocaravaning es realitza a través del camí de Sant Ermengol, via que comunica el centre de la Seu amb la zona dels horts que hi ha a tocar del Parc Olímpic del Segre.

Amb aquest nou espai per a autocaravanes, la Seu d’Urgell passa a disposar de 10 a 29 places per aquest tipus de vehicles. Els autocaravanistes disposaran per al seu vehicle d’una zona de moll i una zona d’estacionament. A la zona de moll, hi haurà diversos serveis com omplir els dipòsits d’aigua potable, buidar els dipòsits d’aigües grises i negres. A la zona d’estacionament es disposarà de connexió individual a la xarxa elèctrica i de wifi.

A més, els autocaravanistes disposaran d’una zona verda de lleure a tocar de l’aparcament.

Pròximament, l’Ajuntament urgellenc concedirà l’explotació d’aquesta nova àrea d’autocaravanes a través d’un concurs públic. L’objectiu és que l’empresa guanyadora es faci càrrec de la gestió i la supervisió de l’àrea, i que alhora promocioni aquest espai i el municipi de la Seu d’Urgell per tal de garantir un alt nivell d’ocupació durant tot l’any.

Les obres d’aquest nou espai d’autocaravanes han tingut un pressupost d’execució per contracte de 430.000 euros.