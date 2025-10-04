Viles Florides distingeix les set parròquies d’Andorra per la promoció conjunta dels espais verds

Les set parròquies d’Andorra han estat guardonades amb una menció especial per la promoció conjunta dels espais verds de les set parròquies en el marc de la gala de Viles Florides 2025. Amb l’objectiu de difondre els espais florals de cada parròquia, els set comuns han creat de forma conjunta un fulletó informatiu on es recullen els indrets verds més significatius de cada vila. El document, pensat per a turistes i ciutadans, es distribuirà des de diferents punts comunals i de promoció turística per a donar a conèixer la iniciativa i fer-la arribar al màxim de públic possible. L’organització de Viles Florides ha reconegut aquesta iniciativa per la visualització dels espais verds i el treball en col·laboració de les set parròquies.
Sant Fruitós de Bages ha estat el municipi de Catalunya que ha acollit la gala 2025, tal i com va fer Encamp l’any 2023. Durant la cerimònia els representats que hi han assistit en nom de totes les parròquies, Encamp, Andorra la Vella i la Massana han estat els encarregats de recollir aquesta menció especial per la promoció conjunta dels espais verds.
Durant la gala s’han atorgant les flors corresponents a cada parròquia amb la bona notícia que totes les parròquies mantenen el reconeixement actual, Ordino, Sant Julià de Lòria, tenen dues flors. Canillo, la Massana, Andorra la Vella i, des d’aquest any, Escaldes – Engordany n’acumulen tres i Encamp en disposa de quatre.
Una delegació de Viles Florides es va desplaçar a Andorra el passat mes de juliol per a visitar les set parròquies i els seus espais verds amb l’objectiu fer el seguiment dels espais i determinar quantes flors s’atorgarien a cada parròquia durant la gala.
Aquest reconeixement té en compte aspectes com la conservació dels espais verds, l’embelliment dels carrers, la qualitat del mobiliari urbà, la presència de zones d’esbarjo i la millora del benestar dels habitants i visitants.