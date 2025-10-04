Comença el nou curs de les Escoles Esportives Municipals de la Seu

Aquesta setmana comença el curs 2025-2026 de les Escoles Esportives Municipals de la Seu d’Urgell, que ofereix el Servei d’Esports de l’Ajuntament. Les inscripcions van començar la setmana passada, el 22 de setembre, i els darrers dies s’ha enviat a totes les llars del municipi un fullet informatiu en què s’hi pot consultar totes les activitats disponibles.
Tres de les propostes d’enguany són específicament per a la gent gran i es fan amb horaris de matí o migdia. La primera és el curs de ioga, ofert per Anna Llorens i amb tres grups diferents: Classe Or (per a majors de 75 anys), Classe Plata (de 70 a 75 anys) i Classe Bronze (de 65 a 70 anys). En tots tres les sessions es fan els dilluns i els dimecres, a l’Aula de Dansa del Centre Cultural Les Monges. També hi ha sessions d’aiguagim, amb classes impartides per monitors del Centre Esportiu Esquitx els dimecres al matí, amb quatre horaris diferents repartits entre 2/4 de 9 i 2/4 de 12. I la tercera opció és la gimnàstica de manteniment i prevenció, que es farà els divendres a l’Aula de Dansa del CC Les Monges amb tres horaris: a les 9, les 10 i les 11 del matí. En tots tres casos les places són limitades i el preu és de 20,50 euros per curs.
Un segon apartat de les Escoles Esportives Municipals és el de les activitats per a totes les edats, com ara les teles acrobàtiques, amb Maria Grau i adreçat a infants a partir de 5 anys. Comença avui i es farà els dilluns i dimecres a la tarda a la Pista Polivalent (zona esportiva). El preu és de 38 € al mes. Per a persones a partir de 16 anys, s’ofereix condicionament físic amb tècniques d’aeròbic, steps, peses i treball cardiovascular. Es fa els dilluns i dimecres a la tarda (15.45 h) i els dimarts i dijous al vespre (19.00 h) a la sala polivalent del Palau d’Esports, amb un preu de 26,30 € al mes (dos dies a la setmana).
També hi ha l’escola de tennis, apte per a totes les edats -a partir de 5 anys- i en grups reduïts i ajustats al nivell de cada inscrit. Es farà entre dilluns i dissabte, en horaris per determinar, a les Pistes Municipals de tennis, amb preus de 35 € al mes (1 hora per setmana) o 50 € al mes (1 hora i mitja per setmana). Finalment, la quarta proposta és la correcció postural, amb Raquel Iscla, els dilluns i dimecres al vespre (20.00 h) a la sala polivalent del Palau d’Esports.
Activitats a Castellciutat
L’oferta també inclou un any més activitats a Castellciutat, que es duen a terme al Local Social del poble. La primera proposta és la de ioga (exercicis, tècniques respiratòries i relaxació), els dilluns i dimecres a les 4 de la tarda. I la segona, gimnàstica de manteniment, els dimarts i dijous a 3/4 de 4 de la tarda. En tots dos casos, s’adrecen principalment a majors de 50 anys, les places són limitades i el preu és de 20,50 € per a la gent gran i de 26,30 € per a la resta.