Com verificar si les meves compres són segures a internet? Sis consells per fer-ho

Les compres a través d’internet han crescut molt en l’últim temps. El món en línia actua com a solució enfront del context actual que limita la venda física. Alhora, va augmentar la confiança dels usuaris per a realitzar aquestes transaccions per mitjans digitals. Tot això, té com a conseqüència positiva el creixement del mercat comercial en línia. No obstant això, de la mà d’aquest avantatge, també creix el frau digital.

Durant molt de temps, les persones es van mostrar reticents a les compres digitals a causa de la desconfiança que produïa aquest mitjà. La realitat és que, si no és una gran empresa, no pots estar segur que vagin a enviar-te el producte. No obstant això, en els últims anys aquest mur de desconfiança va caure. Els usuaris van començar a realitzar la majoria de les seves compres en línia (fins i tot la compra setmanal). Molts són previnguts a l’hora de dur a terme les seves adquisicions. Però altres no ho són tant, o s’enfronten a estafadors molt hàbils.

És important que sàpigues que no pots confiar en totes les botigues en línia. Malgrat que s’espera que siguin reals, moltes són només una màscara, preparada per a estafar. És per aquest motiu que, en aquest article, t’explicarem 6 consells per a verificar si les teves compres són segures en internet.

1. Verifica que el lloc web sigui segur i utilitzi el protocol HTTPS

HTTPS és un protocol de transferència d’hipertext. Per a dir-ho en paraules senzilles, és el que s’encarrega que la comunicació que s’estableix entre el navegador que utilitza l’usuari i el servidor sigui segura. Per poder constatar això, has de revisar que l’URL del lloc web contingui en l’inici “HTTPS”. A més, el navegador t’advertirà que el lloc web és segur. En cas contrari, sortirà un avís que diu “No segur” a la barra de l’enllaç.

2. Revisa la secció “Nosaltres”, sempre conté més informació de la que creus

Cada apartat del lloc web conté informació que pot ser de molta utilitat per descobrir a estafadors, la secció “Nosaltres” és una d’elles. En aquest apartat, els negocis aprofiten per posar el temps que porten en el mercat i algunes dades més – com la seva missió, visió i valors -.

La nostra recomanació és que busquis a Google algun d’aquests paràgrafs. Si és una còpia d’algun altre lloc, ho trobaràs entre els resultats.

3. Fixa’t si està completa la part legal

La creació d’una botiga en línia pot ser molt més ràpida del que creus. No obstant això, alguns s’obliden de completar seccions bàsiques i deixen la informació que ve en les plantilles de disseny.

En el mapa del lloc, acostuma a haver-hi una secció que té a veure amb les condicions legals i de compra. Elaborar aquest apartat requereix molt temps i, en la majoria d’ocasions, es necessita un advocat que ho revisi. Revisa aquesta secció, et serà fàcil adonar-te si ha estat modificada o no. De fet, pot ser que estigui en un altre idioma (la qual cosa és més fàcil d’identificar).

4. No ingressis a un lloc a través d’un mail, abans constata el domini d’origen d’aquest

És probable que hagis registrat el teu correu electrònic en alguna llista d’ofertes, descomptes o l’hagis utilitzat per ingressar a alguna plataforma que permet descarregar arxius. Si és així, has de saber que, probablement, el teu correu forma part d’una base de dades que hagi estat venuda. Hi ha molts estafadors que obtenen bases de dades de correus i les utilitzen per a dur a terme els seus fraus.

És per això que, si t’arriba un correu electrònic d’un desconegut amb un enllaç, no has d’entrar. Primer, revisa l’existència del correu, per això pots veure el domini que és el que està després del signe “@” (per exemple mperez@domini.com). Després, revisa el domini de l’enllaç.

5. Desconfia dels preus excessivament baixos

Sí, sabem que les promocions són molt temptadores i els preus baixos criden l’atenció. Tanmateix, no pots confiar en això. Els estafadors posen ofertes cridaneres perquè els usuaris caiguin. Desconfia de tots aquells preus que són excessivament baixos.

Per saber quin és el preu adequat, busca referències en altres llocs com eBay o Amazon. Si veus que l’oferta desorbitada (pagar un producte a la meitat o menys), fuig de la web.

6. Abans d’efectuar la compra, cerca a les xarxes socials

Les xarxes socials són una font d’informació molt útil. Abans de comprar en un lloc desconegut, cerca a Instagram o Facebook el nom de l’empresa. Si trobes el perfil, revisa els comentaris de les publicacions, la quantitat de seguidors i el temps que porten en aquesta xarxa social. Si té els comentaris bloquejats, probablement és un negoci que rep moltes opinions negatives o queixes. Si no arribes a trobar el perfil a les xarxes socials, cerca a Google My Business.

Si segueixes aquests consells, podràs fer compres segures. Només has d’anar amb compte.

Per Tecnonews