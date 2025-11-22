Victòries contundents, aquest cap de setmana, del VPC Andorra en totes les categories

El VPC ha transformat els seus partits en victòries (VPC)
El cap de setmana ha deixat tres victòries sòlides per als equips del VPC Andorra Rugby XV, amb un patró de joc consistent i una resposta competitiva madura en totes les categories. Les tres formacions han imposar ritme, ordre i eficàcia, consolidant el progrés col·lectiu del club. El sub16 ha imposat la seva identitat des de l’inici i ha resolt el partit amb un 64 a 22 que confirma el creixement del grup. El domini en les fases estàtiques ha permès avançar amb continuïtat, i la velocitat en la circulació de la pilota ha obert espais que l’equip ha convertit en marques de manera sostinguda. La defensa ha mantingut solidesa i només ha cedit en accions puntuals, consolidant un rendiment global consistent.

El sènior masculí B ha superat l’RC Cornellà per 51 a 18 en un enfrontament que l’equip del Principat ha governat des de l’ordre col·lectiu. El control del ritme, la disciplina al breakdown i l’eficiència en la transformació de les situacions d’avantatge han donat forma a una victòria construïda amb coherència tàctica. L’equip ha limitat l’aportació ofensiva del rival i ha mantingut estabilitat en totes les fases del joc.

El sènior masculí A ha completat la jornada amb una victòria per 64 a 16 davant el Rugby Club Sitges. L’equip ha sostingut el partit sobre un patró de domini territorial i velocitat en la transició ofensiva. Les marques han arribat a través de Marcos Soraire, Hugo Llata, Gastón González (dues), Martínez Jan, Tiago Macedo i de quatre assaigs de Mateo Macchi, que també ha transformat les conversions. El grup ha mantingut intensitat i precisió, ha accelerat en els moments decisius i ha transformat el control del joc en un marcador ampli que reflecteix la diferència competitiva mostrada al camp.

