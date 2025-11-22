L’FC Andorra es congela, a casa, contra el Castelló (1-3)

Dura derrota (1-3) de l’FC Andorra d’Ibai Gómez, a casa, contra el CD Castelló, en una dinàmica molt preocupant per als del Principat que porten només 3 punts dels últims 24 possibles. El partit ha començat amb només un equip sobre el terreny de joc, els andorrans arribaven tard a cada pilota i els castellonencs dominaven a plaer. En el minut 13, Pablo Santiago, ha marcat el primer per al Castelló, davant l’alegria dels 800 aficionats visitants desplaçats aquest dissabte a Encamp. A la primera meitat els tricolors no han tingut cap aproximació de perill a l’àrea del Castelló i amb el 0-1 s’ha arribat al descans.
Lautaro ha tingut el gol de l’empat al poc de començar la segona meitat, amb una molt bona oportunitat en el 48. Però, Alberto Jiménez en el 54 i Adam Jakobsen en el 56 han deixat congelats als andorrans amb dos gols, pràcticament, consecutius. El 0-3 ha estat una llosa massa grossa per als d’Ibai Gómez que han estat una joguina a mans del Castelló. Tan sols Minsu, en el 89, ha fet el gol de l’honor per als del Principat, que han entrat en una dinàmica molt preocupant.
El proper partit pels andorrans serà el divendres, 28 de novembre, a les 20:30 hores, al Molinón, contra l’Sporting de Gijón.