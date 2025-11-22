Segona cita de Copa del Món per a Carla Mijares, ara a Gurgl

Carla Mijares torna a l’escenari de la Copa del Món aquest cap de setmana. Aquest diumenge correrà l’eslàlom femení, disciplina que viurà a Gurgl (Àustria) la segona prova de la temporada. Després de la bona posada en escena del cap de setmana passat, a Levi, a la primera cita WC de la temporada, Mijares es presenta a Gurgl després d’uns dies més d’entrenament a Finlàndia abans del seu viatge a terres austríaques per a disputar, aquest diumenge, la següent cursa.
Dissabte, warm up a Gurgl després d’uns dies a Sölden
Mijares va viatjar de Levi, en acabar la passada cursa, directament a Àustria, on va entrenar a Sölden dimecres i dijous, amb divendres de dia de descans. Aquest dissabte ha tingut warm up ja a Gurgl, escenari de la Copa del Món de diumenge.
“Amb confiança”
Josh Alayrach, entrenador de l’esquiadora andorrana, ha assegurat que l’equip està amb moltes ganes “i amb confiança”, i que veu a Mijares en molt bones condicions per a fer front a aquesta segona cita del calendari.
“Traçat exigent”
Respecte a la pista de Gurgl, el tècnic ha dit que serà “exigent”: “La pista és exigent, és mur, però estem amb confiança, tenim moltes ganes i el que hem de fer és respectar els ‘tempos’ del traçat amb molta intenció i resistint els recolzaments”.
10:30h, primera mànega
La primera mànega serà a les 10:30h, hora andorrana, mentre que la segona està prevista per a les 13:30h. Mijares va ser 45a a Levi, en una cursa guanyada per la nord-americana Mikaela Shiffrin.