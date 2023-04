Victòria i 31 punts FIS per a Íria Medina al gegant de l’Àliga

L’esquiadora andorrana, Íria Medina, en una foto d’arxiu (Alexis Boichard Agence Zoom)

Avui dilluns, 3 d’abril, s’ha disputat a la pista Àliga del Tarter, com a prèvia abans dels Nacionals, un gegant FIS organitzat per l’ECPCGR i FAE, amb victòria d’Íria Medina. A més, l’andorrana ha aconseguit millorar punts FIS.

Medina s’ha imposat amb un crono de 1.37.13, amb un avantatge de 2.41 respecte a la segona, l’espanyola June Garitano, i 3.06 sobre la tercera, l’andorrana Clàudia Garcia. Així mateix, Medina ha marcat 31 punts FIS, que milloren els seus actuals 40.29 que té a l’última llista i que faran mitjana amb els 37.59 que va fer el passat mes de març a Kranjska Gora.

Avui també ha competit Jordina Caminal, que ha estat 7a a 3.98 de Medina. Per la seva part, Carla Mijares, que havia guanyat la primera mànega amb 0.03 sobre Medina, a la segona, ha quedat fora.

Demà dimarts, cita amb el gegant del Nacional d’Andorra, també a la pista Àliga.

Josh Alayrach, entrenador: “Primera mànega una mica tímida, amb molts errors, però a la segona ho soluciona. Fa una súper bona mànega, fa moltes diferències i molt contents. Tenim moltes ganes de veure demà com va. Carla Mijares, per la seva part, ha fet molt bon esquí a la primera, però a la segona no l’acaba de consolidar, fa molts errors i se surt en una part complicada, però estem motivats per a demà als Nacionals”.