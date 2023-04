18 participants passen a la semifinal d’un concurs Solo Sax de l’Andorra Sax Fest de rècord

Tots els participants del concurs de l’Andorra Sax Fest (Festival)

En aquesta novena edició del Solo Sax Competition un total de 18 aspirants han passat a la següent fase del concurs de l’Andorra Sax Fest. En aquesta edició, hi han participat 104 saxofonistes internacionals, el que suposa tot un rècord. A més, enguany també s’havia establert un nou sistema de preselecció a través de l’enviament de diferent material audiovisual per part dels candidats. Aquest fet consolida el concurs i el posiciona com un dels més prestigiosos pel seu alt nivell acadèmic i de qualitat dels premis.

La primera ronda del concurs s’ha celebrat des d’aquest dissabte dia 1 i fins avui dilluns 3 d’abril, un dia més que l’habitual per l’alt nombre d’inscrits. A més, els participants han hagut d’actuar en un altre escenari, diferent a l’habitual: en aquesta ocasió i amb motiu de les eleccions generals, les proves han tingut lloc al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.

Els concursants han interpretat com a obres obligatòries la peça “Elegie Op. 44” de Glazunov i també, la peça instrumental de “Tres Peces per a Clarinet Solo” d´ Stravinsky.

Els participants han estat acompanyats per tres pianistes de prestigi internacional, experts en actuacions conjuntes amb saxòfon: el japonès Takamiro Mita i l’espanyola Aniana Jaime.

Entre els membres del jurat d’aquesta fase, format per divuit referents del saxo a nivell mundial, destaquen Asya Fatayeva -com a presidenta del jurat-, Vincent David, Valentine Michaud, Simon Diricq, Tomás Jerez, Kenneth Tse, Jérôme Laran, Claude Delangle, entre d’altres.

Segons ha manifestat, Asya Fatayeva, presidenta del jurat del Solo Sax de l’Andorra Sax Fest: “Vull agrair la vostra energia, tot el que heu donat aquí per a preparar aquest programa tan dur i sabem tot el temps que hi heu dedicat i, realment, valorem moltíssim el fet de tocar davant dels vostres companys i de l’streaming, ha estat una bona lliçó per a vosaltres i tot aquest esforç ha valgut la pena”.

El director artístic de l’Andorra Sax Fest, Efrem Roca, ha afegit “estem satisfets d’haver doblat la participació al concurs, agrair la col·laboració de professionals i voluntaris que ajuden en aquest festival i convidar al públic en general a assistir als concerts ja que és tot un privilegi gaudir de músics internacionals d’aquest nivell al nostre país”.





Aquests són els semifinalistes que han superat la primera fase:

Álvaro Bañón Monje (Espanya)

Chiara Maria Beatrice Cannavale (Itàlia)

Danylo Dovbish (Ucraïna)

Dmitry Pinchuk (Rússia)

Jacob Varezic (Croàcia)

Jen-Hong Wu (Taiwán)

Kacper Puczko (Polònia)

Koji Yamamoto (Japó)

Marc Felis (Espanya)

Masahiro Araki ( Japó)

Oskar Rzazewski ( Polònia)

Pierre Faget (França)

Ranna Taniguchi (Japó)

Rob Burton (Regne Unit)

Thomas Brun (França)

Victor Cohilis (Bèlgica)

Vladimir Petskus ( Rússia)

Zachary Costello (Estats Units)