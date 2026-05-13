Veu Silent presentarà “Sons d’algun vers” amb un concert únic a Escaldes

By:
On:
In: Cultura i Oci

El projecte Veu Silent presentarà en directe el seu primer treball discogràfic de llarga durada, Sons d’algun vers, en un concert únic que tindrà lloc aquest mateix dijous, 14 de maig, a les 21 hores, a la sala d’cctes del Comú d’Escaldes-Engordany. Aquest esdeveniment marcarà un moment clau en la trajectòria del projecte, nascut l’any 2022 i impulsat per Roser Puigbò i David Sanz, que aposta per una proposta artística que combina cançó d’autor, poesia musicada i una sonoritat íntima i propera.

Després de la publicació del seu primer EP i de participar en diversos espais culturals destacats, Veu Silent presenta ara el seu primer disc complet, un treball que recull deu temes originals construïts a partir de la musicalització de poemes d’autors andorrans com Ester Fenoll, Marta Deu, Antoni Caus, Teresa Colom i Arnau Orobitg.  

Per a aquesta ocasió, Veu Silent comptarà amb la formació completa de la banda, integrada per Roser Puigbò (veu), David Sanz (guitarra), Oriol Vilella (baix), Genís Gaya (percussió) i Manuel Fernández (veu). A més, el concert incorporarà col·laboracions especials de gran rellevància dins l’escena musical del país, com l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), en format quartet de corda, amb Jordi Coll i Francesc Planella (violins), Elias Porter (viola) i Mireia Planas (violoncel). També hi participarà el grup Daura Folk, amb Nina Planavila a l’acordió, així com altres col·laboracions de músics del país, com Ester Sánchez i Edu Cabrera, reunint un total de 12 artistes sobre l’escenari.

Aquest ampli dispositiu artístic permetrà oferir una versió enriquida del disc, amb arranjaments específics per al directe i una dimensió sonora més àmplia, reforçant el caràcter excepcional de la presentació, abans que es publiqui a les plataformes digitals. 

El projecte ha estat possible gràcies al suport i la col·laboració de diverses institucions i agents culturals que han contribuït al desenvolupament i a la producció d’aquest primer àlbum, com el Comú d’Escaldes-Engordany, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i la Fundació ONCA.

A més de la seva dimensió artística, Sons d’algun vers neix amb una clara voluntat de projectar la cultura andorrana més enllà del territori, i aquest concert suposa el punt de partida d’una gira prevista pels propers mesos. Amb aquesta proposta, Veu Silent es posiciona com una de les iniciatives emergents que treballen per a renovar els llenguatges de la música en català, establint ponts entre la tradició literària i les noves sonoritats.

[do_widget id=category-posts-pro-64]