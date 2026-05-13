El Museu Diocesà d’Urgell celebra el Dia Internacional dels Museus amb una conferència sobre les pintures murals de la Catedral de Santa Maria d’Urgell

El Museu Diocesà d’Urgell-La Seu d’Urgell se suma, enguany, al Dia Internacional dels Museus amb una conferència dedicada a la pintura mural de la Catedral, en el marc del lema d’aquest 2026, “Museus unint un món dividit”, que posa en relleu el paper dels museus com a espais de diàleg, inclusió i pau. A més, la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran (XMTLiA) commemora aquest any el seu 10è aniversari amb diverses activitats.
Sota el títol “Les pintures murals de la Catedral de Santa Maria d’Urgell”, la conferència anirà a càrrec de la professora d’història de l’art, Dra. Anna Orriols, que oferirà una aproximació a com era la Catedral en època medieval a través de les seves pintures murals. La sessió permetrà descobrir la importància d’aquestes i entendre la Catedral en el seu context historicoartístic.
L’activitat tindrà lloc aquest mateix divendres, 15 de maig, a les 19 hores, al Museu Diocesà d’Urgell. L’entrada és gratuïta i no cal reserva prèvia.