Lleida i la Seu acullen la presentació de la Guia Pedagògica Destapa’t per a la sensibilització en salut mental

Ocell de Foc Ponent, Ocell de Foc Alt Pirineu i Aran i la Coordinadora d’Entitats de Salut Mental de les Terres de Lleida han presentat a Lleida i presentaran, properament, a la Seu d’Urgell, la nova Guia Pedagògica de la campanya de sensibilització en salut mental Destapa’t, un recurs pràctic adreçat a entitats, centres educatius i clubs socials del territori. La primera presentació va tenir lloc el 5 de maig, a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida i, la propera, es durà a terme el 19 de maig al Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) a la Seu d’Urgell.
Aquesta guia té l’objectiu de continuar promovent la reflexió i el diàleg al voltant de la salut mental, especialment en entorns rurals, i ofereix una proposta estructurada de cinc tallers diferenciats, cadascun centrat en una temàtica clau sorgida dels vídeos de la campanya:
● La soledat
● La identitat
● L’autoestima
● L’estigma
● Els recursos existents en salut mental a les zones rurals
Cada taller inclou els objectius pedagògics, la durada i el públic destinatari, el visionat i explicació del vídeo corresponent, la descripció detallada de la dinàmica i un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu on una tècnica explica com implementar l’activitat. La guia també incorpora annexos amb el material necessari per a facilitar-ne l’aplicació.
Un recurs per al territori
Les presentacions tenen com a finalitat donar a conèixer la creació d’aquesta guia i facilitar que entitats, centres educatius i altres agents socials del territori en coneguin l’existència, així com els mecanismes per a sol·licitar-la, descarregar-la i utilitzar-la.
Un dels moments més destacats dels dos actes és la participació de les persones protagonistes dels vídeos originals de la campanya Destapa’t, que comparteixen en primera persona la seva experiència parlant obertament sobre salut mental. Expliquen què ha significat per a elles formar part del projecte, el procés de visibilització i la importància de generar espais de sensibilització i lluita contra l’estigma com els que vol generar el Destapa’t.
Amb aquesta iniciativa, les entitats impulsores reforcen el seu compromís amb la promoció del benestar emocional, la prevenció de l’estigma i la sensibilització vers la salut mental a totes les persones del territori.