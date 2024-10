Roger Puig tanca la segona estada a Xile molt motivat

Roger Puig i Pol Aguilà (FAE)

L’esquiador de para esquí, Roger Puig, ha estat entrenant a Corralco (Xile), en la que ha estat la seva segona estada de pretemporada al país sud-americà. L’andorrà torna al Principat amb la feina feta i havent realitzat sessions en totes les disciplines. Puig va arribar a Corralco el passat 24 de setembre juntament amb el seu entrenador, Pol Aguilà.

L’estada ha finalitzat aquest dimarts, dia que comença el seu viatge de tornada a Andorra. L’esquiador de la FAE ja havia estat des de mitjans d’agost al 3 de setembre a Xile, en concret a El Colorado, amb una primera estada en què es va incidir especialment en la tècnica.

En aquesta segona estada xilena, Puig ha tingut sessions d’eslàlom, gegant, supergegant i descens, disciplina amb què s’han tancat tots aquests dies d’entrenaments i on ha assolit fins i tot velocitats “top speed de 133km/h”, a més “d’un salt a 126km/h”, segons ha explicat el mateix esquiador.

Ara l’andorrà serà a casa uns dies abans de tornar a la neu, al novembre, a Val Senales.





Roger Puig, esquiador: “Ja hem acabat aquesta estada a Corralco. Una molt bona estada on hem pogut fer totes les disciplines que hi ha, hem aprofitat cada dia que hem pujat a pistes. Estem molt contents tot l’equip amb aquest tancament amb una mica de descens, que ha estat la cirereta del pastís a uns dies molt, molt bons. Estem molt contents i amb molta energia i motivació per a continuar. La següent estada serà al novembre, a Val Senales, i estem a tope per a començar la temporada de curses”.