Verdú cau a la segona mànega del Campionat del món de Saalbach

L’esquiador andorrà, Joan Verdú (AndorraDifusió)

Decepció. Aquesta és la sensació després que, Joan Verdú, no hagi acabat la segona mànega en el gegant del Campionat del món de Saalbach. L’andorrà, que aspirava, aquest divendres, a fer un gran resultat, ha arriscat per a redreçar el resultat de la primera mànega i, en caure, no ha finalitzat la segona baixada quan estava marcant bons parcials. En la mànega inicial, Verdú ha ocupat la quinzena posició, quedant a només 1 segon i 33 centèsimes del primer classificat.

D’aquesta manera, s’acaba el Mundial per a l’esquiador de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), que ara se centrarà, de nou, en la Copa del Món. La propera serà el dissabte, 1 de març, a Kranjska Gora, Eslovènia.

Aquest divendres, el campió del món ha estat el corredor local Raphael Haaser, cinquè a la primera mànega, amb un temps de 2 minuts 39 segons 71 centèsimes. Ha estat acompanyat al podi per dos suïsos, Thomas Tumler i, un dels favorits, Loic Meillard. L’estrella del circ blanc, Marco Odermatt, s’ha hagut de conformar amb la quarta posició.