Junts per la Seu no donarà suport al pressupost 2025 “perquè no resol necessitats principals de la ciutat”

El grup municipal de Junts per la Seu. Foto: Cedida

Junts per la Seu ha explicat aquest matí de divendres el seu posicionament contrari al projecte de pressupostos per al 2025, debat que figura a l’ordre del dia del ple de dilluns vinent. En una roda de premsa amb els quatre regidors de Junts, el principal grup de l’oposició al consistori ha expressat la seva preocupació perquè “els comptes presentats pel govern socialista no resolen necessitats principals de la ciutat i en alguns àmbits, l’empitjoren”.

Jordi Fàbrega, portaveu del grup municipal de Junts per la Seu, ha desgranat la visió de Junts sobre el pressupost posant de relleu diversos aspectes:





“Pujada d’impostos innecessària”

En primer lloc, i fent referència al capítol d’ingressos, Junts ha remarcat que el pressupost contempla la pujada d’impostos que es va aprovar a finals de 2024 amb el vot contrari de Junts per la Seu. “Veient aquesta proposta de pressupost es demostra que gestionant bé i controlant la despesa corrent, no calia la pujada generalitzada d’impostos que va realitzar el govern socialista”.





“Augment desmesurat de les despeses corrents”

Pel que fa als capítols de despeses, Junts denuncia l’augment “desmesurat” de les despeses corrents, especialment en esdeveniments com la Festa Major, que al 2024 ja ens va costar 340.00€ i la Fira de Sant Ermengol, que augmenta un 45% respecte el 2023 arribant a sobrepassar els 250.000€. També s’ha alertat que la partida d’òrgans de govern, on s’hi inclouen les despeses d’alcaldia, puja un 37% fins assolir els 517.000€.





“Empitjorament de serveis”

Des de Junts també s’ha fet referència a “l’empitjorament d’alguns serveis de la ciutat i que la proposta de pressupostos no resol, malgrat haver augmentat la taxa d’escombraries“. Com a exemple principal, s’ha parlat del servei d’escombraries que presenta deficiències importants, no solament amb els dispositius que la ciutadania té per a obtenir bonificacions per a reciclar, sinó també per la neteja i conservació deficient dels contenidors i els espais on estan ubicats. A banda, s’ha remarcat que la neteja general de “la ciutat també hauria de millorar”.





“L’endeutament de la ciutat es multiplica”

Fàbrega també ha alertat de l’augment del deute municipal que “en dos anys de mandat socialista s’haurà més que doblat, passant 4M€ al 2023 a 10’3M€ al 2025“. “La tendència d’increment accelerat del deute de l’Ajuntament és molt preocupant per dos motius: el primer és perquè hipoteca el futur de la ciutat i el segon perquè aquest augment del deute no s’ha plasmat, de moment, en millores reals i palpables per a la ciutat”.





“La residència de gent gran, oblidada al pressupost”

Un altre dels arguments de Junts que justifica el seu vot negatiu al pressupost de 2025 és “l’oblit d’inversions importants per a la ciutat com la residència per a la gent gran -una de les principals promeses de l’alcalde Barrera per a aquest mandat-, el teatre – auditori o el hub tecnològic, entre d’altres. “En aquests projectes, que són estratègics, no s’hi destina cap o pràcticament cap recurs i, per tant, es dona a entendre que no són una prioritat per al govern socialista i això és un error”, ha reblat Fàbrega.





“La seguretat, no és una prioritat per al govern socialista”

En aquesta llista de mancances al pressupost, Junts ha denunciat que “no es contemplen nous recursos per a millorar la seguretat – un dels principals problemes de la ciutat-; estalvi energètic i millora de la il·luminació de la ciutat; l’oficina d’atenció empresarial o millores en camins veïnals”.

“Tots aquests arguments ens porten a votar en contra del pressupost plantejat pel govern socialista perquè “creiem que és un pressupost que no resol necessitats principals de la ciutat i que, en alguns casos, l’empitjora”, ha explicat el portaveu de Junts.





“Barrera i el seu govern no compleixen els acords”

A banda d’aquests arguments, des de Junts per la Seu també s’ha fet un repàs als acords que van fer públics el govern socialista i els grups municipals que van afavorir l’aprovació del pressupost de 2024 per a valorar-ne el grau de compliment.

“Per part d’ERC es va pactar la millora dels antics jutjats, un espai digne pels alumnes del Pla de transició al treball i millores de l’escola llar de l’Albert Vives”, asseguren des de Junts.

“Per part de la CUP es va arribar a l’acord de prioritzar la residència pública de gent gran, que l’Hospital formés part de l’Institut Català de Salut, educadors de carrer i psicòleg municipal i partides d’habitatge”, recorda la formació nacionalista.

“Des del nostre punt de vista”, ha afirmat Fàbrega, “constatem que el compliment per part del govern socialista dels acords que van fer possible l’aprovació del pressupost 2024 ha estat escàs i en força casos, inexistent”.

En aquesta línia d’incompliments, el portaveu de Junts ha recordat que “de les 16 mocions de Junts per Catalunya que s’ha aprovat al ple, el govern municipal només n’ha complert 1, fet que demostra la poca fiabilitat dels pactes i acords amb aquest govern municipal”.





“Mà estesa per a treballar per la Seu i Castellciutat”

Tot i la preocupació ja expressada pel “rumb de la ciutat -més endeutada, sense projectes clars, menys cuidada en el funcionament del dia a dia i amb la despesa de festes disparada- des de Junts per la Seu estenem la mà per a treballar amb el govern i la resta de grups municipals en trobar projectes concrets que siguin bons per a la ciutat. Aquesta ha estat sempre la nostra voluntat, al govern i a l’oposició, treballar en positiu per sls ciutadans la Seu i Castellciutat”, conclouen des de Junts.