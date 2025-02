Presentació del segon sopar benèfic de la Creu Roja Andorrana

Jordi Fernández, Meritxell Benito i David Ledesma (Creu Roja Andorrana)

Aquest dijous s’ha presentat, oficialment, el segon sopar benèfic de la Creu Roja Andorrana que tindrà lloc el pròxim 28 de febrer de 2025 al restaurant 3 Estanys (Grau Roig), organitzat conjuntament per l’AMMA i Grandvalira Resorts. Aquesta gala, amb motiu del Dia de les Malalties Minoritàries, té com a objectiu recaptar fons per a la sensibilització i investigació de les malalties minoritàries, a través de l’AMMA, i per a la Creu Roja, en benefici del projecte de l’Hotel Peralba.

Aquesta iniciativa compta amb un suport molt important, com el donatiu extraordinari de la Fundació Armor, que contribuirà a potenciar les activitats i iniciatives solidàries. En aquest sentit, Jordi Fernández, director de la Creu Roja Andorrana, ha comentat: “Pensem que tornarà a ser un èxit i que tots els participants podran gaudir d’una vetllada agradable, sempre amb aquesta motivació solidària que ens caracteritza. A part d’això, aquests donatius ens ajudaran a fer activitats i iniciatives. Aquesta part de sensibilització és molt important.”

Per la seva banda, Meritxell Benito, secretària de l’Associació de Malalties Minoritàries (AMMA), ha expressat el seu agraïment als implicats, destacant: “Estem molt agraïts a tots els agents implicats en aquesta gala perquè el nostre objectiu és fer-nos més visibles. Durant 5 anys estem fents accions per a que les malalties minoritàries siguin visibles a Andorra i aquesta Gala ens ofereix el suport i l’oportunitat de avançar en el nostre objectiu”.

David Ledesma, director de Marketing de Grandvalira Resorts, també ha subratllat la seva satisfacció per formar part de l’esdeveniment: “Volem agrair a la Creu Roja que hagi pensat en Grandvalira per a acollir aquest esdeveniment. És un plaer donar suport a aquest tipus d’iniciatives solidàries. Ens enorgullim de formar part d’aquest projecte tan important.”

L’esdeveniment ja ha generat una gran expectació, amb més del 50% de les entrades venudes. Els assistents tindran l’oportunitat de viure una vetllada única mentre col·laboren amb aquesta causa solidària. També es pot fer un donatiu a la Fila 0, mitjançant la plataforma o la transferència bancària.

Aquest sopar benèfic “no seria possible sense el suport dels nostres valuosos col·laboradors. En primer lloc, volem agrair a SARI per posar a disposició el restaurant i preparar un menú que, sens dubte, serà espectacular”, assenyalen des de la Creu Roja.

Afegeixen que “Grandvalira també hi jugarà un paper fonamental, aportant motos de neu per al desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda des del pàrquing fins al restaurant, així com moltes sorpreses per al dia del sopar benèfic que, de moment, preferim no desvetllar”.

A més, els alumnes del Lycée Comte de Foix han estat una part fonamental en el disseny del cartell i els suports on es col·locaran els noms dels assistents a cada taula, contribuint amb la seva creativitat a l’èxit de l’esdeveniment.

“També volem expressar el nostre agraïment a aquells que han fet aportacions per a la rifa, així com a aquells que han donat productes que, tot i no estar destinats a la rifa, són igualment valuosos per a l’èxit de l’acte. I, per descomptat, agraïm de tot cor als col·laboradors que han fet donatius a la Fila 0. Tots ells contribueixen a que aquest sopar benèfic sigui possible”, indiquen des de la Creu Roja Andorrana.