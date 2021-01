Verdú, 11è a la Copa d’Europa de descens

Orcieres Merlette (França) ha acollit avui la cursa de descens de la Copa d’Europa, amb Joan Verdú i Matías Vargas en el portilló de sortida. Verdú ha estat 11è, mentre que Vargas ha acabat 61è.

Amb el dorsal 39, Verdú ha aconseguit situar-se entre els millors amb l’11a posició, amb 1.27.75, a 1.40 del guanyador, el francès Victor Schuller, que s’ha imposat amb 1.26.35. L’andorrà s’ha quedat a 0.04 del top10, en mans de l’austríac Stefan Babinsky.

Durant la cursa, Verdú ha hagut d’esquivar una de les persones encarregades de deixar la pista a punt. El corredor que ha sortit abans de Verdú ha caigut, llavors el cap de carrera ha anunciat el start-stop, però just l’esquiador andorrà ja havia sortit del portilló. L’encarregat de pintar les línies a aquella zona de la pista, en sentir start-stop per ràdio, han entrat a pintar. Quan Verdú ha arribat a la zona, ha tingut temps per veure’l i l’ha pogut esquivar.

Amb aquesta cursa, Verdú ha sumat 24 punts de Copa d’Europa, i a més ha assolit 35.78 punts FIS, millorant els actuals 39.02 que té en la disciplina.

Per la seva part, Matías Vargas ha finalitzat en la 61a posició, amb un crono de 1.30.51, a 4.16 del vencedor, i a 2.08 de la 30a posició que dona punts Copa d’Europa.

Joan Verdú, esquiador, ha dit estar “molt content, primer perquè no hagi passat res greu. Per sort he vist que estaven al mig de la pista aviat i ho he pogut esquivar, he canviat la línia i ho he esquivat sense massa problemes. Però menys mal que era una zona visible i ho he pogut evitar, perquè es pensaven que no hi havia ningú en pista i s’han ficat a arreglar la pista, a pintar. Si hagués sigut darrere d’un salt o d’una porta cega, hauria estat un drama. Pel resultat, molt content tot i haver perdut una mica de temps en haver de canviar la trajectòria. 11a plaça en Copa d’Europa, primera cursa que feia en descens després d’un any, així que molt content del ritme de carrera. Ara supergegant aquests dies, i després un bloc de gegant”.

Max Tissot, director d’alpí ha valorat: “Va fer una mànega completa sense cap gran error, molt bé de línia, ha rectificat el just el que ahir havia fallat. Amb el seu dorsal, ha fet una gran carrera. Estem una mica frustrats també pel petit incident amb el pintor de cursa que estava al mig que per sort ha esquivat i no hi ha hagut cap accident, però òbviament s’ha desviat de la trajectòria que tenia i després ha anat una mica amb retard, a part del que li ha passat pel cap a Joan en veure la situació. No és l’ideal per fer una cursa de descens, però ha sabut reaccionar bé, quedar-se concentrat. Una 11ª plaça en Copa d’Europa, en una pista exigent i dura, superbé. Tot l’equip molt content. A veure demà el supergegant”.

Rius, 16è als Nacionals júniors suïssos a Gstaad

Avui l’equip de tècnica masculí, amb Àlex Rius i Àxel Esteve, ha competit a l’eslàlom dels Nacionals júniors de Suïssa, a Gstaad. Rius ha estat 16è, mentre que Esteve no ha completat la primera mànega.

Àlex Rius ha finalitzat en la 16a posició amb 1.44.42, a 2.78 del vencedor, el suís Reto Maechler (1.41.64). Qui no ha pogut completar la cursa ha estat Àxel Esteve, que en la primera mànega ha quedat fora.