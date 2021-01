L’equip espanyol guanya el National Team Event del Trofeu Borrufa 2021

L’equip espanyol A ha guanyat el National Team Event del Trofeu Borrufa celebrat aquest dimecres a la pista El Canaro contra Txèquia. La tercera posició ha estat per a Andorra A format per Júlia Rodriguez, Hans Breitfuss, Aina Martí i Eric Ebri i la quarta posició per a l’equip d’Espanya B.

Després de dos dies assolellats, la jornada d’avui ha estat marcada pel fort vent i la pluja, que han obligat a suspendre el Super Gegant que s’havia de celebrar al matí. La meteorologia sí que ha permès, però, disputar el National Team, una prova d’eslàlom paral·lel nocturn que ara fa 2 anys es va incloure al programa del Trofeu Borrufa per treballar en equip i com a país.

Els 8 equips participants en el National Team han començat amb els següents duels: Espanya A – Bèlgica, Andorra B – Espanya B, Holanda – Txèquia, i Ucraïna – Andorra A.

Demà dijous es continuarà amb el programa previst sempre i quan les previsions meteorològiques ho permetin, i serà el torn del Super Gegant.

D’altra banda, destacar que ahir dimarts, en l’equador de la competició, es va realitzar un test d’antígens a tots els implicats en el Borrufa (corredors, entrenadors…). Tots els resultats va ser negatius, de manera que el trofeu segueix complint tots els protocols per garantir un entorn segur.