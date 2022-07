Vela pregunta pels criteris i les alternatives de mobilitat durant l’Ironman 70.3

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat aquest dimarts una bateria de preguntes escrites a Sindicatura en relació amb l’esdeveniment esportiu “Ironman 70.3” que es va celebrar el passat cap de setmana i que va provocar retencions i limitacions de moviments a diversos punts de la xarxa viària del país.

Vela, ha preguntat sobre els criteris tècnics per a establir els itineraris de la prova, quina és la comunicació que s’estableix amb els serveis de circulació dels comuns i amb el Departament de Mobilitat, i quines són les alternatives de traçat que s’estudien per a fer compatible la celebració de l’esdeveniment amb la mobilitat de la ciutadania.

La consellera general també ha sol·licitat conèixer el nombre de treballadors i de voluntaris que realitzen, en aquest esdeveniment, la comunicació i publicitat que es fa de la prova, detallat per mitjans generalistes i especialitzats; els beneficis que s’obtenen d’aquest esdeveniment, el nombre d’efectius i hores que dediquen els cossos especials durant la prova per a garantir la seguretat ciutadana i dels participants; i quines són les obligacions que l’empresa organitzadora té sobre la restauració del medi natural que pugui quedar afectat pel volum d’atletes que hi participen, així com quin és el termini que tenen per a fer el treballs de reparació.