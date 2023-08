Valoració “molt positiva” de la Festa Major de la Seu

Cloenda de la Festa Major de la Seu, amb el ball amb La Principal de la Bisbal (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell ha posat punt final, aquest dimarts a la nit, a cinc dies intensos de Festa Major, precedits pels actes previs que hi va haver entre dilluns i dijous de la setmana passada. La cloenda l’ha protagonitzat un any més La Principal de la Bisbal, que suma diverses dècades de presència ininterrompuda a l’últim dia de la celebració urgellenca.

Molts veïns i visitants es van apropar a la plaça de Catalunya per a gaudir del ball ofert per l’orquestra i cobla empordanesa, que al llarg de la tarda i el vespre també havia dut a terme un concert i una audició de sardanes. La jornada de dimarts ha inclòs la recuperació d’una tarda amb preus reduïts a les atraccions, a l’aparcament Doctor Peiró, i una Festa Holi a la plaça de les Monges, a més de teatre i animació infantil al pati de la Biblioteca Sant Agustí i del tancament del recinte de Casetes amb la Macrodisco.

La tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu i regidora de Festes i Tradicions, Christina Moreno, ha fet un balanç “molt positiu” de la Festa Major i ha agraït la feina del personal municipal, les brigades, els cossos de seguretat, els serveis sanitaris, la Comissió de Festes i tothom qui hi ha col·laborat, perquè “sense la implicació de totes aquestes persones i la coordinació entre elles, la festa no hauria sortit com ha sortit”. Ara, la nova responsable municipal vol “pair tot el que hem viscut” al llarg d’aquests dies i “plantejar si hi ha coses a canviar o millorar, perquè segur que n’hi ha”, si bé matisa que estan molt contents amb la resposta que hi ha hagut als actes d’enguany.

De cara a les següents edicions, Moreno ha avançat que segueixen oberts a totes les propostes, suggeriments i aportacions que els vulgui fer arribar la població, perquè els diguin tant allò que els agradaria canviar com també allò que volen que es mantingui. La tinent d’alcalde hi afegeix que, amb totes aquestes idees, volen preparar una Festa Major 2024 “plural, per a tothom i que aculli tots els sentiments i necessitats, a partir de la Comissió de Festes i de les diferents vies per a comunicar-se amb nosaltres”.