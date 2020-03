Vallnord – Pal Arinsal posa a disposició dels clients el forfet anyal Ski&Bike 2020-2021, el passi que dóna accés a les seves instal·lacions durant 10 mesos l’any, tant per la temporada d’hivern com per la temporada d’estiu. Aquesta prevenda té com a objectiu recompensar amb un preu avantatjós als clients fidels de l’estació, però també als nous clients, ja que gaudiran d’una diferència mínima. És el tercer any que Vallnord – Pal Arinsal posa a la venda de forma tan anticipada el seu forfet de temporada i es posiciona entre els pioners.

Aquest forfet de temporada es podrà adquirir, a partir del 6 de març exclusivament de forma online, a través d’aquest enllaç i serà vàlid per la temporada d’hivern 2020-2021 i estiu 2021 tant per residents com no residents d’Andorra.

El preu més avantatjós estarà disponible durant els propers 2 mesos, és a dir, del 6 de març al 30 d’abril. Per als clients residents, el preu de sortida tindrà un cost de 150€ i els avantatges dels veïns de la Massana s’amplien a tots els ciutadans d’Andorra i serà el mateix sense distinció de parròquies ni antiguitat. Pel que fa als clients no residents, es presenten diferents tarifes amb una relació qualitat-preu molt competitiva gràcies a tots els serveis que ofereix i temps d’ús. El client nou el podrà adquirir per un preu inicial de 295€, el client fidel per 250 € i finalment, el de l’Alt Urgell per un cost de 200€.

Els infants no residents disposen de la tradicional promoció especial per a famílies que amb l’adquisició d’un forfet d’adult, podrà també gaudir del seu forfet per un preu de 75€ sense límit en quantitats dins del mateix nucli familiar. Els forfaits dels infants individuals tindran un cost de 55€ per residents i 150 € per a no residents. Els jubilats disposaran de varies tarifes inicials: 115 € per a residents, 150 € per a residents a l’Alt Urgell i clients fidels i finalment 200 € per a no residents.

MÉS BENEFICIS PER AVANÇAR-SE

Aquest any, la compra anticipada fins al 30 d’abril és més beneficiosa, ja que tots els clients, residents i no residents, rebran un forfet de dia per aprofitar aquesta temporada d’hivern 2019-2020. Així mateix, es destaca que el client nou de la temporada 2020-2021, podrà passar a ser client fidel si presenta la compra d’un forfet d’un dia més assegurança del 2019-2020 amb data posteriors al 5/03/2020.

UNA ESTACIÓ OBERTA 10 MESOS L’ANY AMB MOLTS AVANTATGES

Es tracta d’un forfet vàlid per l’hivern 2020-2021 i estiu 2021 i podrà utilitzar-se a partir del 28 de novembre del 2020 fins al 12 d’octubre del 2021. Aquest forfet de temporada dona accés a totes les instal·lacions de Vallnord – Pal Arinsal durant 10 mesos l’any, tant als remuntadors mecànics com a les pistes per l’hivern i als circuits del Bike Park a l’estiu. Amb l’obertura al mes de juny del Mountain Park, l’estació de la Massana també posa a disposició dels seus clients fins a 13 activitats alternatives durant tot l’any com el Parc de Cordes o la tirolina Big Zip, entre altres, així com fins a 13 punts de restauració amb una oferta gastronòmica molt variada i adaptada a tots els clients.

El forfet de Vallnord – Pal Arinsal ofereix als clients un gran nombre d’avantatges com descomptes a l’estació en restauració, marxandatge, lloguer de material, acords amb altres estacions d’Esquí i Bike Park així com descomptes en empreses d’oci del país. L’accés a les Copes del Món ISMF d’Esquí de Muntanya, UCI de BTT i Migun Run de Skyrace també està inclòs en aquest passi.

TARIFES SKI & BIKE DE VALLNORD – PAL ARINSAL 2020-2021

ADULT Fins al 30/04 Fins al 15/09 Fins al 25/10 A partir del 26/10 Resident d’Andorra 150 € 170 € 180 € 200 € Client Fidel 250 € 275 € 375 € 400 € Client Nou 295 € 345 € 435 € 435 € Client Alt Urgell 200 € 220 € 305 € 330 €

INFANTS Fins al 30/04 Fins al 15/09 Fins al 25/10 A partir del 26/10 Resident d’Andorra 55 € 60 € 70 € 75 € Client Fidel 150 € 170 € 285 € 310 € Client Nou 150 € 225 € 315 € 340 € Client Alt Urgell 150 € 170 € 220 € 235 € Infant Pack Familiar * 75 € 75 € 75 € 75 €

JUBILATS Fins al 30/04 Fins al 15/09 Fins al 25/10 A partir del 26/10 Resident d’Andorra 115 € 130 € 135 € 145 € Client Fidel 150 € 170 € 190 € 200 € Client Nou 200 € 225 € 240 € 250 € Client Alt Urgell 150 € 170 € 190 € 200 €

* PACK FAMILIAR: Poden aprofitar-se d’aquesta promoció especial, totes les famílies quins adults (almenys un) comprin qualsevol dels forfets de temporada anteriors (excepte residents d’Andorra). Consisteix en l’aplicació d’un preu especial de 75 € per forfet, a tots els infants entre 6 i 15 anys que formin part d’una mateixa unitat familiar (com a descendents directes d’almenys un dels adults), i ho puguin acreditar mitjançant els documents corresponents.

TEMPORADA 2020-2021:

Temporada d’hivern:

del 28 de novembre de 2020 fins a l’11 d’abril de 2021

Temporada d’estiu:

– Del 22 de maig fins al 6 de juny de 2021, obertura parcial durant els caps de setmana

– A partir de l’11de juny fins al 8 de setembre de 2021, obertura diaria

– Des de l’11 de setembre fins al 12 d’octubre de 2021, obertura durant els caps de setmana