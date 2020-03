L’Ull Nu, segueix amb les seves propostes audiovisuals durant l’any. Seguint amb la dinàmica de l’anterior Masterclass sobre edició de vídeo, aquest cop aposta per una petita formació sobre producció musical.

A l’ULL NU PRO s’engloben propostes de caire pedagògic com: xerrades, masterclass, tallers o taules rodones entre altres. Enfocades tant per a un públic amateur com pel públic més professional però que comparteixin l’interès per la creació audiovisual. Aquesta secció, nascuda fa tres edicions en el marc del festival, s’estendrà també a diferents dates de l’any.

El pròxim dissabte 7 de març a les 11h s’impartirà gratuïtament la segona màsterclass sobre creació i producció musical amb Logic Pro X i estarà impartida per Lluís Casahuga , guitarrista, compositor i artista sonor. Com a l’anterior sessió com per a la resta, l’espai on es durà a terme serà el Fòrum de la FNAC, col·laborador de la proposta.

Destacar també que des del 28 de gener fins al 5 d’abril la convocatòria d’obres (llargmetratges/migmetratges òpera prima i curtmetratges de ficció, documental, videoart, videoclip…) està Oberta per tots aquells realitzadors que vulguin ser partícips de la vuitena edició del Festival.