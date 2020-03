Pan y Rosas! s’estrena a Santander l’any 2017 com un projecte temàtic dedicat a el Dia Internacional de la Dona Treballadora i neix sent una combinació de diferents arts unides per representar un gran personatge: el de la Dona a la història i en l’actualitat.

Es tornarà a fer el proper diumenge 8 de març a Andorra, a Sant Julià de Lòria, on es representa gràcies a la iniciativa de Patri Ramos, que havent participat en l’estrena del projecte a Santander i sent emissària de l’art i component de la coral aconsegueix posar en marxa una col·laboració d’unes 60 persones que donaran a llum la funció que tindrà lloc aquest diumenge a les 18:00 a l’Auditori Claror. De l’organització s’encarrega la Coral Rocafort, amb un suport considerable de el Comú de Sant Julià de Lòria i amb la col·laboració de molts col·lectius com l’Esbart Lauredià, L’Institut de Música de l’Comú d’Andorra la Vella i la coral Carol a Musique, a més d’artistes convidats. Per la seva gestació està tenint lloc una reeixida sinergia entre les dones i els homes de diferent cultura, idioma i formació que comparteixen unes idees ètiques, culturals i artístiques. L’espectacle utilitza dos idiomes – el català i el castellà, i inclou textos cantats en euskera i anglès.

Dedicat a la història i origen del dia internacional de la dona treballadora i la Dona d’avui.

Les dones creadores que a través de la performance, de la dansa, la poesia i la pintura presenten a el públic un personatge universal i poderós – LA DONA. Els elements nous són la unió de les arts – la dansa espanyola, urbana, expressiva, la poesia recitada en viu, el ball flamenc i neoclàssic es veuen acompanyades en cada moment per la pintura realitzada en directe, el que comença sent una seda en blanc a la fi de l’espectacle esdevé un preciós quadre. Els temes abasten les penes i les alegries, les necessitats ia les condicions de les dones d’avui en els seus papers més diversos, perquè són mares i germanes, amants i lluitadores, poetesses i obreres i en tot cas estimen i protegeixen la vida.

L’espectacle és per a tots els públics i té una durada de 60 minuts.

Pa i roses a Andorra, visió d’Óscar Sánchez, director adjunt de la Coral Rocafort.

La proposta de representar “Pa i roses” al Principat d’Andorra, a l’auditori Claror de Sant Julià de Lòria va sorgir d’una proposta d’una amiga de Carmen al nostre cor, la Coral Rocafort. Aquesta ens va explicar que ella havia ajudat a Carmen Mayskaya a representar una obra que havia muntat arran de l’eslògan i poesia “Pa i roses”.

Aquesta obra és una oda a la figura de la dona. És una crida a la defensa dels seus drets a l’igual que els de l’home amb tota la força de la simbologia del que representa i la història a la qual fa referència.

Aquesta obra, que s’adapta a cada representació gràcies a la versatilitat de la seva creadora sempre representa el mateix fons, però crec que mai algú podrà dir que ja l’ha vist, ja que aquestes adaptacions fan que cada vegada sigui diferent. Per a algú que no la conegui la descobrirà allà on la vegi, però qui la conegui, que no s’esperi a tornar-la a veure com l’hagi vist.

Breu currículum dels participants:

Carmen Mayskaya

Autora de la idea de! Pa i Roses !, ballarina i coreògrafa russa, actualment resident a Cantàbria, aporta la selecció de textos de dones-poetesses i l’execució de les danses d’estil expressiu propi.

Patri Ramos

Després de molts anys dedicats a les activitats esportives, artístiques i la docència, últimament forma part de la Coral Rocafort (Andorra) i representa un perfil únic de interpreti en aquesta obra, posant tot el seu art i coneixement en la performance, el cant i els recitats que donen forma a tot l’espectacle.

Anna Mangot És gradua en disseny tèxtil i moda a l’Escola Superior de Disseny (Universitat Ramon Llull, Barcelona), essent el primer alumne de la seva promoció. Des del 1994 desenvolupa la seva veritable passió: pintar sobre seda. Les seves produccions, fruit d’un acurat procés de creació i anàlisi, són peces úniques cuidades des de la primera pinzellada i s’inspiren en l’art, la cultura i la història. Paral·lelament, també cal destacar la seva dedicació en la creació de vestuaris per espectacles, teatre, dansa i cinema.

Iris Orriols

2006-2016: Membre de la Companyia de teatre Carbassó de Sant Julià de Lòria.

Actriu dels Pastorets de Sant Julià de Lòria durant més de 20 anys.

Ha format part del cos de dansa de “L’Esbart Laurèdia” durant molts anys i ha col·laborat també com a presentadora d’alguns dels seus espectacles com “Humor i Dansa” i “25 anys de Cultura”.

Realitza anualment visites teatralitzades al Museu de la electricitat de FEDA i ha format part de l’espectacle “Racons” que té lloc les nits d’estiu a Sant Julià de Lòria.

Míriam Manubens

Comença a estudiar música amb 6 anys amb Daniel Areny, director de la Coral Rocafort. Titulada superior de piano del Conservatori Municipal de Barcelona, Becada per la Fundació Crèdit andorrà estudia al Trinity College of London on obté dos postgraus en interpretació pianística. Ha fet concerts arreu d’Europa tant com a solista, pianista acompanyant i en conjunt de música de cambra.

És pianista acompanyant de la Coral Rocafort i dels petits cantaires lauredians

Alumnes de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella

Trio Bla Bla Bla, està format per Èlia Reinoso Manzanares al piano, Paula Gonzàlez de Alaiza Manubens al violoncel i Clara Vila Fité al clarinet. Es crea al curs 2019/2020 a l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella on treballen amb els professors Unai Gutiérrez i Gerard Claret. Al mateix centre han rebut màster classes a càrrec de Laia Masramon. Són participants habituals dels encontres de la JONCA treballant amb els directors Jordi Coll i Albert Gumí. Han participat en concerts benèfics d’UNICEF. Tot hi la seva curta trajectòria, Toni Gibert els hi va compondre un conjunt de peces titulat “… crec que això és més un vals”. Una forta amistat s’ha anat construint durant aquests mesos i això es reflecteix en la seva música.