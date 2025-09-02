Encamp: S’obren les inscripcions en línia de les activitats esportives

El Comú d’Encamp obrirà a partir del dimarts, 9 de setembre, a les 11 h, les inscripcions presencials per a les activitats esportives i culturals del curs 2025-2026. El catàleg que es presenta aquest any inclouen activitats per a tots els públics, amb més de 40 propostes esportives i culturals, tant a Encamp com al Pas de la Casa.
Com a novetat, les persones interessades en les activitats del Departament d’Esports es poden inscriure en línia des d’aquest dimarts, 2 de setembre, a les 10 hores, a través del web www.comuencamp.ad. Per a qui tingui dificultats amb el tràmit digital, s’habilitarà la possibilitat de fer la inscripció de manera presencial entre el 4 i el 7 de setembre, amb cita prèvia al web del Comú.
A partir del 9 de setembre, a les 11 hores, s’obriran també les inscripcions presencials i en línia per a les activitats culturals, que es podran formalitzar el 9 i 10 de setembre a la Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i, al Pas de la Casa, a la recepció del Centre Esportiu.
El programa sencer es pot consultar aquí.
Activitats esportives per a tothom
La programació esportiva per a infants i joves ofereix una vintena de propostes amb activitats aquàtiques -com l’escola de natació, natació per a nadons, el club de natació, waterpolo-, arts marcials -taekwondo, karate, kung-fu, boxa i kick boxing-, una àmplia oferta d’esports col·lectius amb futbol, futbol sala, vòlei i l’handbol, i d’altres esports individuals com la gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, la dansa urbana, curses i modelisme d’slot “scalextric”, tir amb arc i les escoles de pàdel, tenis, tenis taula i escacs. A més, durant els mesos d’hivern s’iniciarà l’escola de neu.
Els adults també compten amb una àmplia gama de propostes esportives per al curs 2025-2026. Podran triar entre activitats aquàtiques amb natació per a adults, per a competició i waterpolo. També hi haurà els clubs d’arts marcials amb les activitats de kung-fu i sanda, taekwondo, karate, boxa i kick boxing, i els col·lectius amb vòlei i bàsquet. S’inclou també esports de raqueta com pàdel, tenis, tenis taula i esports individuals com la gimnàstica artística, dansa urbana, ball de saló, tir amb arc, les curses i modelisme slot.
La gent gran d’Encamp comptarà amb la possibilitat de realitzar activitats aquàtiques de manteniment cada dimarts i dijous d’11.15 h a 12 h.
Pel que fa al Pas de la Casa, s’ofereixen com l’escola de natació i la natació per a nadons, karate, futbol sala, jocs esportius, patins en línia, esports sobre rodes com skate i longboard i l’escola de neu, que obrirà inscripcions a partir del 20 d’octubre. Els adults podran gaudir de classes de natació d’iniciació, perfeccionament i avançat.
En el cas de les activitats dirigides, la nova programació es donarà a conèixer a partir del 9 de setembre. Es recorda que per a poder dur a terme l’activitat s’haurà de reservar la plaça al web www.comuencamp.ad o bé trucant al 732 700 (Encamp) o al 755 111 (el Pas de la Casa), ja que l’aforament és limitat.
Música, dansa i arts plàstiques per a tots els públics
El Departament de Cultura ha programat més d’una vintena d’activitats per al curs 2025-2026. Els infants i joves podran escollir entre activitats de dibuix i pintura, guitarra acústica espanyola i elèctrica, piano, violí, manualitats, teatre i narració, dansa espanyola. I l’Esbart Sant Romà, al Pas de la Casa, també s’oferirà una nova activitat: sevillanes. Així mateix, es seguirà amb l’oferta de dansa urbana i les classes de piano.
Els adults també podran gaudir d’activitats a la sala de la Valireta com són dibuix i pintura, guitarra acústica espanyola i elèctrica, costura, dansa espanyola, manualitats, restauració i pintura decorativa, aquarel·la i quadern de viatge, ceràmica, teatre i narració, ball en línia, la Coral Sant Miquel i l’Esbart Sant Romà. Al Pas de la Casa es podrà realitzar, com a novetat, classes de piano i dansa.
Preus de les activitats esportives i culturals
Els preus de les activitats esportives per a infants i joves és de 179 € per realitzar una activitat, de 337 € si se’n realitzen dues, i de 241,50 € cada activitat a partir de la tercera inscripció.
S’aplicarà un 10% de descompte per als titulars del Carnet Jove i els socis del Club Piolet i un 20% de descompte per al segon germà/na. No es poden acumular els descomptes i l’abonament anual als centres esportius és gratuït.
El preu per a les activitats d’adults serà, per una activitat sent socis, de 118,60 €/trimestre, i en el cas de no ser socis, de 152,70 €/trimestre. Es podran beneficiar d’un 10% de descompte els titulars del Carnet Jove.
Cada club o secció esportiva gestionarà la seva quota mensual, trimestral o anual a part del preu de l’activitat estipulat pel Departament d’Esports. Per a poder gaudir de les activitats i autoritzar la circulació a les instal·lacions cal prèviament formalitzar la inscripció, abonant la quota escaient, a les recepcions dels centres esportius. Només els nous inscrits tenen dret a dos dies de prova de l’activitat escollida.
Per a les activitats de gent gran, que es realitzaran del 29 de setembre, el preu serà de 10,90 €/trimestre.
Com a novetat, les inscripcions de cultura enguany es faran amb un pagament anual. El preu per a infants i joves serà de 170,30 euros l’activitat, mentre que els adults hauran d’abonar 281,70 €, 165,50 € per a la segona activitat i 125,60 € per a la tercera. En el cas de l’activitat de manualitat que s‘ofereix 1 dissabte al mes, el preu serà de 10 euros al mes.
El preu de les activitats per a la gent gran, amb la tarja magna, serà de 242,40 € l’any en el cas d’una activitat, de 161,60 € per a la segona i de 121,60 € per a la tercera.
Les quotes es poden fraccionar fins a tres pagaments i les persones amb discapacitat reconeguda tindran accés gratuït si són residents a la parròquia i un descompte del 40% si no ho són.
El Comú d’Encamp recorda que les famílies que no puguin assumir el cost de les inscripcions poden adreçar-se al Departament d’Afers Socials i Gent Gran.