Vall de Núria és la primera estació d’Espanya en convertir el telèfon mòbil en forfet

Accés a l’estació Vall de Núria amb el telèfon mòbil (GenCat)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) segueix apostant per la transformació digital de les seves instal·lacions amb l’objectiu de millorar el servei i l’experiència de les persones visitants. Amb aquesta nova iniciativa a Vall de Núria, anomenada Skiwallet, FGC avança cap a un control d’accés a remuntadors i trens turístics amb el forfet o bitllet electrònic en format wallet, instal·lat a l’smartphone de l’usuari. Així, es converteix en la primera estació de Catalunya i de tot l’estat espanyol que aplica aquesta nova tecnologia.

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Toni Segarra, ha assegurat que l’empresa “es manté fidel al compromís amb el territori per a contribuir a la millora i a la generació d’oportunitats de l’entorn, i això passa necessàriament per la transformació digital. En aquest sentit -ha manifestat Segarra-, a més dels suports en targetes recarregables que ja estan al servei de les persones usuàries, aprofundim amb l’Skiwallet en les eines tecnològiques i arribem al mòbil, un suport que tots tenim sempre a mà i que és el dispositiu més pràctic d’utilitzar com a forfet”.

Una de les últimes novetats en el sector tecnològic és l’ús del Bluetooth del telèfon intel·ligent per a identificar l’esquiador als mateixos torns del tren o telecadires. Vall de Núria ha apostat per aquesta tecnologia BLE SkiWallet (BLE: Bluetooth Low Energy) i que ja es troba en funcionament per a tots els esquiadors que pugin a l’estació. El propòsit és facilitar la compra i l’ús als usuaris visitants i disminuir els forfets d’un sol ús, així com la reducció de residus.

El forfet BLE SkiWallet de Vall de Núria es pot comprar on line, a les màquines d’autovenda i a les taquilles de l’estació. Per a fer-lo servir cal instal·lar l’app “Axess SkiWallet” i descarregar en dues passes el forfet o el bitllet al telèfon. BLE SKiWallet és compatible tant per a telèfons amb sistema operatiu iOS com amb els models Android.

El telèfon de l’usuari pot estar en mode-avió o sense dades, només es requereix tenir activat el Bluetooth i portar el dispositiu mòbil a la butxaca. A més, cada vegada que l’usuari passa per un torn, el display d’aquest mostra el nivell de bateria del telèfon. En cas de disposar de poca bateria, podrà accedir a un punt de recàrrega ràpida o canviar el forfet SkiWallet per una targeta tradicional a atenció al client.





Sobre Axess

Axess és un proveïdor austríac, nascut l’any 1999, líder en sistemes de tiquet i control d’accés per a persones, sobretot per a estacions d’esquí. Al 2019 va néixer la filial Axess Iberica SL a Espanya per a Espanya, Portugal i Andorra. Axess està present en més del 53% de les àrees d’esquí de la península, i des del 2009, FGC Turisme n’és usuari.

La tecnología Axess ha format part del procés de digitalització en les sis estacions d’esquí (La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé, Vallter i Boí Taüll). Inclou els torns amb lectura automática del forfet i a les màquines de venda i recollida de forfets i bitllets, en línia del projecte “Taquilla 0” i la PiriNeu365, que permet comprar i recarregar tots els productes que es venen a les botigues en línia de les sis estacions de muntanya d’FGC. A més, l’estació de Boí Taüll, gaudeix de consignes de material amb tecnologia Axess, on l’obertura i tancament de les taquilles es realitza amb la targeta PiriNeu365.