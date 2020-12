Uns pressupostos per unanimitat, un pacte de ciutat

Aquest dilluns hem aprovat els pressupostos de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que marcaran tota la política municipal del 2021, i per tant el full de ruta que ens ha de permetre continuar estant al costat de qui més ho necessita amb la crisis de la COVID-19 i apostant fermament per la recuperació econòmica en benefici de tothom.

I tot i que l’equip de govern de Junts per la Seu i ERC tenim majoria al Plenari, hem volgut estendre la mà a la resta de grups municipals per pactar uns comptes en un moment excepcional, on creiem que tots hem d’aportar i aprofitar tots els matisos per buscar el millor camí per a la sortida de la crisis. Uns pressupostos amb mirada social, al costat dels més vulnerables, i amb una visió clara cap a la reactivació econòmica i la recuperació de la crisi, amb les inversions destinades a les grans mancances (habitatge i equipaments per a la gent gran), les grans oportunitats (INEFC, autocaravanes, restes arqueològiques…) i a fer una ciutat més amable i sostenible (camins escolars, pla de mobilitat, arranjament carrer Major, educadors de carrer, espai dol perinatal…).

Durant tot aquest any hem intentat estar al costat de la gent, amb la gestió complexa de la crisi sanitària, donant suport als professionals de primera línia, liderant una resposta excepcional de tots els veïns i veïnes i destinant més d’1 milió d’€ en ajudes. Són moments complicats però com ens vam comprometre treballem sense descans per a tothom. Gràcies a la resta de grups municipals per agafar el guant del diàleg i sumar-se al pacte de ciutat.

Bones Festes a tothom, amb la màxima responsabilitat per protegir els més vulnerables, però amb la ferma mirada cap a un 2021 on la vacunació ens portarà la llum al final del túnel, i que encetarem amb uns pressupostos històrics amb els que tots els veïns i veïnes de la Seu i Castellciutat se’n veuran beneficiats.



Jordi Fàbrega i Sabaté

Alcalde de la Seu d’Urgell