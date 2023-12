Units per Ordino donarà accés públic a les sessions de Consell de Comú

Núria Fius (a la dreta) acompanyada d’Enric Dolsa i Marlene Maldonado (Units per Ordino)

Aquest matí de dissabte, la número cinc de la candidatura d’Units per Ordino, Núria Fius, ha explicat alguns dels aspectes més destacats que regiran l’administració comunal sota el seu mandat, amb especial atenció a la transparència i a la publicitat de les sessions de Consell de Comú.



Com ha referit Fius, “fa uns anys els ordinencs rebíem un recull de les sessions del Consell de Comú, en format de llibre imprès. Més endavant es donava als membres de l’oposició un llapis USB amb les sessions recollides. Cap d’aquests dos formats es fan ja, ni el llibre per motius obvis de cost i respecte mediambiental ni l’USB per sorprenent decisió de la majoria”.



Fius, troba a faltar un pas endavant per la transparència i, per això, ha assegurat que “en arribar a casa comuna, nosaltres tenim decidit habilitar un espai a la pàgina web del Comú per a tenir publicades les sessions de Consell de Comú i que aquestes siguin consultables, de forma íntegra per qualsevol ciutadà que ho desitgi. Fins i tot estudiarem la possibilitat de retransmetre en directe, online, aquestes sessions, com ja fan alguns altres comuns”.



Respecte d’altres aspectes del que serà la forma de projectar el tracte de l’administració comunal amb els ciutadans, Fiu ha assegurat que “la prioritat d’Units per Ordino és escoltar, en primer lloc als treballadors comunals i crear un bon ambient de treball per a després poder estar al servei i escolta dels administrats, els ciutadans. La gent estarà al centre de la nostra gestió i, per tant, els farem les coses molt més senzilles, les gestions més àgils, els escoltarem i els acompanyarem en les seves tramitacions. Serem un Comú proper, obert i transparent”.