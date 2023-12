Demòcrates i forces alineades aprofiten una nova jornada de campanya

Just al centre de la imatge, el candidat de DA per Andorra la Vella, David Astrié (Demòcrates)

Aquest diumenge començarà el compte enrere per a la celebració de les eleccions comunals del dia 17 de desembre. Compte enrere perquè s’entrarà en l’última setmana de campanya per a aquelles formacions polítiques que concorreran a la contesa electoral. Demòcrates i els seus “aliats” aprofiten cada dia per a donar a conèixer els seus programes.

UL + DA + ACCIÓ + Independents vol una mobilitat segura a Sant Julià de Lòria

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents prioritza la mobilitat segura i sostenible pels lauredians i lauredianes. Amb una planificació a mitjà i llarg termini es pretén esdevenir una parròquia cohesionada, connectada, segura, harmònica i sostenible.

La candidatura es compromet a treballar conjuntament amb el Govern perquè compleixi el seu compromís per a executar la segona fase del vial. Consideren que és una necessitat clara per a la parròquia, com explica el cap de llista Josep Majoral ‘un vial estrictament necessari, ja que som l’entrada del país. Esperem que aquesta vegada sigui una realitat, Govern ja ha fet un pas en aquest sentit amb la licitació d’un projecte per a modificar el que hi havia i l’objectiu és acabar-lo quan més aviat millor i a partir d’aquí començar amb l’execució’.

Promoure la construcció de places d’aparcament en diferents espais de la parròquia també és una prioritat. El cap de llista planteja dues propostes al centre del poble ‘hem de veure de quins espais disposen el comú i els particulars per a poder construir un aparcament, sigui amb inversió pública o públic-privada, ja que els que tenim actualment són de lloguer. També volem oferir una targeta única per a tots els aparcaments descoberts que permeti als veïns aparcar en diferents ubicacions a un preu reduït’. Pensant en els quarts de Sant Julià de Lòria, Majoral planteja la realització, al quart d’Aixirivall, d’una nova zona d’aparcament. Conscients de la problemàtica existent -que fins i tot genera dificultats per a la mobilitat de les màquines llevaneus- la solució és, mitjançant les eines urbanístiques que ofereix la llei del sòl, construir un aparcament a la zona central del quart donant resposta i solució al que reclamen els veïns.

Un altre dels objectius és continuar millorant les carreteres secundàries. En aquests quatre anys s’ha eixamplat la via de la Rabassa i es preveu treballar per a oferir rutes segures en bicicleta. El projecte també planteja eixamplar la carretera secundària de Fontaneda.

La candidatura inclou iniciatives per continuar promovent una mobilitat sostenible en què patinets, motos i vehicles elèctrics tinguin el seu espai a la parròquia. Es preveu construir un carril segregat per a les bicicletes des de Sant Julià de Lòria fins a Andorra la Vella, facilitant la mobilitat per als qui es dirigeixen al centre de la parròquia i aparcament gratuït per als vehicles elèctrics.





Pla d’inversions per a seguir renovant la xarxa d’aigua, a Andorra la Vella, des de l’optimització i l’eficiència

La candidatura de Demòcrates + SDP + Independents d’Andorra la Vella continuarà, si revalida la victòria i es manté al capdavant del Comú els propers quatre anys, renovant la xarxa d’aigua potable de la parròquia, posant èmfasi en l‘eficiència i racionalització del recurs hídric. Conscients dels períodes d’escassetat hídrica dels darrers anys, i tal com ha explicat l’actual cònsol i número 1 de la llista, David Astrié, aquest mandat s’ha fet una “inversió molt important per a mantenir tota la xarxa de distribució, alhora que per a cuidar totes les captacions dels dipòsits“. Aquesta inversió permet afirmar, a dia d’avui i malgrat períodes de “tensió com els viscuts aquest estiu”, que la població d’Andorra la Vella “pot estar tranquil·la” pel que fa a la disponibilitat d’aigua, ja que amb els dipòsits i les actuacions fetes, el “rendiment de la xarxa és superior al 90%“.

Ara bé, cal seguir treballant en l’eficiència i optimització del recurs hídric per a mantenir aquesta tranquil·litat i poder afrontar nous períodes llargs de sequera, ha plantejat el candidat. Per això, es continuarà invertint “sobretot en tecnologia, perquè permet anticipar-nos, monitorar els cabals reals d’aigua de la parròquia i millorar el rendiment” de la xarxa. Per exemple, detectant qualsevol fuita d’aigua en un període molt curt de temps, ha detallat Astrié.

Així, cara els propers quatre anys, “continuarem desplegant un pla d’inversions per a renovar els trams més antics i evitar que puguin patir fissures i fuites, que al final és el que ens fa perdre l’aigua que ha estat captada i tractada”. En paral·lel, se seguiran controlant els dipòsits actuals i, si cal, se’n buscaran de nous, ha conclòs Astrié.





DA + ACCIÓ + SDP + Independents traslladarà l’Espai Jovent al centre d’Escaldes-Engordany

Demòcrates + ACCIÓ + SDP + Independents d’Escaldes-Engordany s’ha compromès aquest dissabte, si és la llista més votada el proper 17 de desembre, a prestar “una atenció especial als infants i adolescents” de la parròquia. En primer lloc, ha detallat la número 4 de la llista Anna Ricart, es traslladarà l’Espai Jovent al centre de la parròquia, concretament “als nous locals del carrer Sant Antoni, per a guanyar espai i visibilitat“.

Pel que fa a l’actual Espai Jovent (ubicat al Prat del Roure), la voluntat de la candidatura escaldenca és reconvertir-lo en una aula d’estudi amb horaris d’obertura amplis, zona de biblioteca i espai d’acollida en horari no lectiu. Ricart ha manifestat que la biblioteca comunal “està sempre plena” i que els joves necessiten sales on poder “estudiar, treballar en grup i interactuar entre ells“. Així mateix, Ricart ha avançat que, atenent les necessitats de joves i infants, a la zona esportiva del Prat del Roure s’hi habilitarà un camp de futbol.

Ricart ha reconegut que “ens preocupa la situació dels adolescents“, motiu pel qual cal posar-los a l’abast “instal·lacions i moltes activitats“, perquè es puguin trobar i interactuar en un entorn controlat.





Encamp: UP + DA + Independents farà una prova pilot de contenidors intel·ligents i un programa de recollida de trastos

La candidatura d’Units per al Progrés + Demòcrates + Independents d’Encamp ha anunciat aquest dissabte que habilitarà, si continuen al Comú els propers quatre anys, nous punts de recollida d’escombraries a diferents zones dels pobles d’Encamp i del Pas de la Casa. En paral·lel, es posarà en marxa una prova pilot de contenidors intel·ligents per a saber quan estan plens, així com un programa de recollida de trastos vells.

El número 10 de la llista, Andreu Valls, ha fet un repàs per la feina feta en matèria de gestió de la brossa, recollida i triatge dels residus durant aquest mandat. S’han remodelat punts de recollida, habilitat més espais per als trastos, s’han embellit alguns d’aquests punts (com el de la travessera de l’Areny o el del carrer de la Vena) i s’ha utilitzat l’aigua freàtica per a la neteja urbana. En paral·lel, en matèria d’embelliment, s’han incrementat les zones verdes i la decoració amb flora, com ho demostra el fet que Encamp s’hagi convertit en el primer poble d’Andorra que ha rebut el distintiu de Vila Florida.

Per als quatre anys vinents i si són reelegits, Riba s’ha compromès a continuar reforçant la neteja viària a tota la parròquia, impulsar els programes de foment del reciclatge i a construir nous punts de recollida d’escombraries coberts (com a l’aparcament de Terra Llarga). Evidentment, ha subratllat Riba, “també continuarem amb el programa d’embelliment i amb l’aposta pel verd urbà“.





Coma: “Improvisar solucions no és la manera de resoldre el problema de l’habitatge”, a Ordino

L’habitatge i les mesures per a resoldre la problemàtica de manca d’oferta ha estat la temàtica que ha centrat l’acte de campanya d’aquest dissabte de la candidatura d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP. La candidata a cònsol Maria del Mar Coma ha defensat la necessitat de desplegar polítiques planificades i de país, perquè la manca d’oferta és un problema d’Andorra que cal afrontar des d’una perspectiva global. Des del Comú, “s’ha de treballar de manera coordinada amb el Govern” per a poder oferir més habitatges als ordinencs, i “no només als joves”, ha defensat. Per exemple a través de la cessió de terrenys per a promoure iniciatives públic-privades. En qualsevol cas i en un tema tan important no es pot “improvisar” a l’hora de buscar solucions, ha manifestat Coma. “Anunciar políIques d’habitatge amb la construcció de 200 pisos no resol el problema”, ha lamentat Coma, afegint que, “fins i tot, a vegades l’empitjora”.

La candidata a cònsol i actual consellera comunal ha defensat que primer “s’ha d’estudiar el que hi ha i planificar si es pot adquirir o cedir alguna cosa”, abans d’optar per construir més. A més, ha recordat que construir sense planificació “va en contra la filosofia de les modificacions al POUP que volem tirar endavant”. “Si volem un equilibri entre sostenibilitat i construcció, no ens podem posar a construir edificis perquè sí”, ha exposat, tal com proposa l’altra candidatura que es presenta als comicis per Ordino.

Coma també ha recordat que s’estan fent estudis de càrrega sobre els recursos, serveis i la mobilitat i que s’han de tenir en compte abans de prendre cap decisió sobre construcció.





DA + Independents de Canillo millorarà la web perquè tots els tràmits es puguin fer de manera digital

Demòcrates + Independents de Canillo vol facilitar i agilitzar la gestió dels tràmits comunals. Concretament, ha explicat el número 10 de la llista, Toni Rodríguez, farà una inversió per a actualitzar la web del Comú, per a fer-la “més intuïtiva“, posant especial èmfasi en el Portal del ciutadà. “El farem més ampli perquè no només es puguin fer tràmits, sinó consultar-los i accedir a les notificacions electròniques“, ha explicat Rodríguez.

A la vegada, i tenint en compte que els documents del ciutadà són cada vegada més electrònics, en detriment del paper, “crearem un arxiu digital, per a la custòdia de tota la documentació, la qual es podrà trobar de manera fàcil“, ha explicat. En la posada en marxa d’aquest arxiu, es tindrà molt en compte la privacitat i la seguretat, ha garantit.

La millora dels processos digitals permetrà a les canillenques i canillencs disposar d’un portal “els 365 dies de l’any” i fer “qualsevol tràmit del Comú de Canillo”, ha defensat Jiménez.