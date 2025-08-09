Unió de Pagesos prepara mobilitzacions per a protegir les explotacions enfront dels danys de la fauna salvatge

Reunió informativa d'Unió de Pagesos a la Seu d'Urgell sobre danys de fauna (Foto: UP)
Unió de Pagesos ha anunciat que prepara pels dies vinents mobilitzacions per a protestar novament, i de manera específica, pels danys causats per la fauna salvatge, ja sigui cinegètica o protegida. Al Pirineu, el sindicat agrari ha donat a conèixer aquesta previsió de protestes mitjançant dues xerrades informatives que s’han fet aquesta setmana: a les noves oficines de l’associació al centre de la Seu d’Urgell i també al local social de Ger.

De moment no han detallat en què consistiran aquestes accions, però han avançat que l’objectiu principal serà “protegir ramats, camps i pastures enfront dels danys de la fauna”. Per això, reclamen a la Generalitat i a la resta d’administracions implicades “un control poblacional efectiu”. Les sessions explicatives també s’estan fent a d’altres zones de Catalunya i, per exemple, el mateix dia també n’havien programat una a Ullà (Baix Empordà); i el dia següent, a Figueres.

Aquesta problemàtica ha estat un dels motius principals de les protestes que les organitzacions agràries han protagonitzat al llarg dels dos darrers anys, que han inclòs tractorades i talls de carreteres. Pel que fa a l’Alt Pirineu, hi existeix el problema específic dels atacs contra el bestiar perpetrats per fauna protegida per les administracions, especialment l’os i el llop. En el cas de la plana de Lleida, el principal motiu de queixa dels darrers mesos és la sobrepoblació de conills, que malmet prats i conreus. I en totes dues zones també existeixen des de fa anys problemes causats per d’altres animals salvatges com ara el porc fer.

