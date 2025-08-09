Escaldes: La plaça de l’Església tornarà a ser l’epicentre de Sabors d’Estiu

La plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany tornarà a ser l’epicentre de Sabors d’Estiu, que enguany celebra la seva sisena edició del 27 al 31 d’agost. Després de la remodelació de l’espai, es recupera l’escenari habitual d’aquest esdeveniment cultural i gastronòmic, que el Comú organitza amb la voluntat de dinamitzar la part alta de la parròquia i omplir-la de vida i activitat durant les tardes i vespres d’estiu.
Pel que fa a la programació, l’escenari del Sabors d’Estiu acollirà propostes musicals amb accent local. Així, a la plaça de l’Església hi actuaran el guanyador de l’Escaldes Sound, Vibrand en Clau de Soul, Kim the Mowgli, Soulstorm Band, The Swing Girls, Andorra Jazz Quartet, Anyway, Patxi Leiva, La Grossband, The Scarlett Brotherhood i DJ Merlí. També hi haurà espai per als tallers artesanals com el de creacions en paper, fang i fantasia, espelmes, mojitos sense alcohol, cuina de pastissets i tast de tes i dolços àrabs.
L’esdeveniment comptarà també amb un mercat artesanal i una zona gastronòmica amb foodtrucks, consolidant-se com una proposta pensada per a tots els públics. I és que, més enllà de l’oferta cultural, el Sabors d’Estiu té la finalitat de donar a conèixer la zona històrica d’Escaldes-Engordany, transformada recentment en un espai més accessible i modern, pensat per al gaudi de la ciutadania. Alhora, aquesta iniciativa consolida la plaça de l’Església com un escenari emblemàtic on conviuen cultura, gastronomia i entorn urbà.
La totalitat de la programació es pot consultar a www.e–e.ad, on es detallen els horaris i les activitats.