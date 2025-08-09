El Futbol Club Pirineus obre la porta a la incorporació de noves jugadores

El Futbol Club Pirineus ja prepara l’inici de la temporada 2025-2026 i, per això, ha fet una primera crida pública per a incorporar noves jugadores. L’entitat urgellenca està oberta a l’entrada de noies d’entre 4 i 16 anys de cara a consolidar els seus equips de base. Des del club han explicat que la proposta s’adreça tant a joves jugadores que vulguin competir com a les que simplement es vulguin iniciar en el futbol.
Els entrenaments començaran aquest mes de setembre vinent. Les famílies que hi estiguin interessades poden contactar amb el cos tècnic a través del correu fcpirineus@gmail.com, al telèfon 623 60 59 02 o bé des del perfil de l’associació a Instagram (@fcpirineus).
Mentrestant, l’FC Pirineus ha tancat aquest mes de juliol, amb èxit de participació, els seus campus d’estiu. Tant el Pirineus Girls Summer Camp, que s’ha dut a terme a Organyà, com el Pirineus Soccer Campus de la Seu d’Urgell han registrat una alta participació en els diferents torns oferts. En el primer cas se’n feia la quarta edició, mentre que el segon ja ha arribat al cinquè any i té la particularitat que l’activitat es fa en anglès, per a fomentar alhora l’aprenentatge de la llengua entre les participants.
En total, els dos campus han sumat més de 200 participants al llarg de tres setmanes, en un ambient de “futbol, diversió, activitats a la natura, rialles, amistat, companyonia, treball i esforç”, tal com han destacat des de l’organització, que ha agraït la col·laboració i complicitat dels pares i mares. De cara a l’any vinent ja es preparen novetats per a les noves estades que es faran tant a la Seu com a Organyà.
Campanya de recollida d’aliments
D’altra banda, en el marc d’aquests campus s’ha fet una campanya solidària de recollida d’aliments, com ja s’havia fet en edicions anteriors. L’acció es va completar la setmana passada i l’acte de lliurament de la donació, al Camp Municipal Emili Vicente, va comptar amb la presència de la regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Bàrbara Romeu.
L’FC Pirineus ha agraït la col·laboració de totes les famílies que hi han fet aportacions i que han permès recollir més d’un centenar de productes, que ja s’han lliurat al Banc d’Aliments de la ciutat.