Unicef: El deteriorament de la situació dels infants a Israel i a l’Estat de Palestina

Una nena palestina amb la mirada perduda davant la destrucció que l’envolta (Unicef)

Segons els últims informes de les autoritats sanitàries locals i els mitjans de comunicació, almenys 1.300 israelians han mort i més de 4.121 han resultat ferits. Segons els informes, almenys 3.000 palestins han mort, inclosos 853 infants i més de 12.500 ferits, inclosos més de 2.450 infants.

Segons Unicef “encara no tenim xifres precises sobre el nombre total d’infants israelians afectats, però donat l’alt nombre de víctimes, temem que molts infants israelians puguin haver mort o resultat ferits”.

L’ONG assenyala que “l’aigua potable s’està acabant a la Franja de Gaza, després que la seva central d’aigua i les xarxes públiques d’aigua deixessin de funcionar. La gent ara es veu obligada a utilitzar aigua bruta dels pous, augmentant el risc de malalties transmeses per l’aigua”.

Gaza també ha estat sota una apagada elèctrica des de l’11 d’octubre, afectant el subministrament d’aigua. Tres plantes dessalinitzadores d’aigua, que abans produïen 21 milions de litres d’aigua potable al dia, han aturat les operacions. A més, el subministrament d’aigua potable d’Israel es va tallar el 9 d’octubre, causant una greu escassetat d’aigua potable per a més de 650.000 persones.

El combustible és l’única manera que les persones tinguin aigua potable. Sinó, “la gent començarà a morir de deshidratació severa, entre ells infants, gent gran i dones. L’aigua és ara l’última línia de vida que queda. Unicef fa una crida perquè s’aixequi el setge sobre l’assistència humanitària. Unicef demana un alto el foc immediat, ja que s’ha advertit a 1,1 milions de persones, gairebé la meitat d’elles infants, que marxin, abans del que s’espera que sigui un assalt militar a gran escala a un dels llocs més densament poblats del planeta”, sentencia l’organització no governamental.

Els infants i les famílies de Gaza pràcticament s’han quedat sense aliments, aigua, electricitat, medicaments i accés segur als hospitals, després de dies d’hostilitats i talls a totes les rutes de subministrament.

“Reiterem la crida del secretari general de les Nacions Unides a rescindir l’ordre de més d’un milió de civils palestins d’abandonar el nord de Gaza i prendre totes les mesures possibles per a proporcionar la seva seguretat i protecció. Tots els infants no mereixen menys.”

UNICEF demana el cessament immediat de les hostilitats i que totes les parts protegeixin incondicionalment els infants dels danys i els proporcionin la protecció especial a la qual els infants tenen dret, d’acord amb les seves obligacions en virtut del dret internacional humanitari i dels drets humans. Cap lloc és segur per als infants mentre continuen aquests intensos combats, indiquen des d’Unicef.

Totes les parts han de defensar els drets de tots els infants, inclosos els infants capturats en el curs de les operacions. Els drets dels infants a la vida i a la protecció contra qualsevol violència són primordials, diuen des de l’ONG.

El segrest d’infants per part d’una part en el conflicte “constitueix una greu violació. Tots els infants sota custòdia de les parts en conflicte han de ser protegits i posats en llibertat immediatament i incondicionalment”.

El benestar psicològic dels infants, segons Unicef, “es veurà encara més afectat com més temps continuï l’escalada d’hostilitats. Tots aquests infants ja han viscut moltes guerres en els últims anys. Cap infant hauria de créixer en aquest entorn de violència”.

Pel bé de tots els infants, un alto el foc immediat és de summa importància, fins que es trobi una solució política a més llarg termini, acaba manifestat l’ONG.

La infraestructura civil, com ara escoles, hospitals i refugis, ha de ser respectada i protegida en tot moment, pel que fa al dret internacional humanitari.

Segons l’OCHA (Oficina de Nacions Unides de Coordinació per els Afers Humanitaris), més de 600.000 persones de la Franja de Gaza estan desplaçades, de les quals més de dos terços (270.374) es refugien a les escoles d’UNRWA (Agència de Nacions Unides per a l’ajuda a Palestina), però s’espera que la xifra sigui molt més alta tenint en compte que amb la situació actual és impossible fer un recompte.

Molts civils israelians també s’han vist obligats a abandonar les seves llars. Molts infants i famílies es refugien en refugis i escoles d’emergència designats. És fonamental que els infants i les famílies estiguin protegits de la violència dins d’aquests equipaments i es cobreixin les seves necessitats immediates, inclòs el suport psicosocial.

UNICEF demana pauses i corredors humanitaris per a permetre un accés humanitari segur i sense obstacles dins i fora de la Franja de Gaza.

UNICEF fa una crida a totes les parts en el conflicte perquè prenguin mesures immediates i decisives per a desescalar la situació, evitar més pèrdues de vides humanes i garantir que els infants estiguin sempre protegits.

El personal d’UNICEF ha continuat responent a les necessitats crítiques dels infants a tota la Franja de Gaza, però l’accés és cada vegada més difícil i perillós. També s’ha advertit als humanitaris que es desplacin fora de la ciutat de Gaza, però part del personal d’UNICEF es quedarà al sud de Gaza per a continuar donant suport als infants necessitats.

UNICEF ha distribuït gairebé tots els seus subministraments i ha treballat per a mantenir l’única planta dessalinitzadora en funcionament de tota la Franja de Gaza, funcionant amb una capacitat molt reduïda. La planta proporciona aigua potable a 75.000 persones, però sense combustible, podria aturar-se aviat. També s’han proporcionat subministraments mèdics i medicaments als hospitals, però donat el nombre de ferits, els llits hospitalaris i els medicaments essencials, inclosos els anestèsics, s’estan esgotant ràpidament.

“La protecció dels treballadors sanitaris, dels pacients i dels centres sanitaris ha de ser respectada en tot moment d’acord amb el Dret Internacional Humanitari”, sentencia Unicef.

UNICEF segueix de prop els incidents reportats d’infants segrestats juntament amb els seus pares i mares en el context de l’escalada en curs al sud d’Israel i la Franja de Gaza. La informació confirmada sobre el nombre d’infants i civils sota custòdia de les parts en el conflicte encara no està disponible per diverses raons, inclosa la naturalesa evolutiva de la situació actual i les consideracions de les autoritats sobre els mitjans adequats per a informar les famílies sobre l’estat de les persones desaparegudes o assassinades.

“El segrest d’infants per qualsevol de les parts en el conflicte constitueix una greu violació. Qualsevol infant sota custòdia de les parts en conflicte ha de ser protegit de qualsevol dany i posat en llibertat immediatament”, diu Unicef.

L’ONG recorda a totes les parts les seves obligacions en virtut del dret internacional humanitari i dels drets humans de proporcionar una protecció especial als infants.

“Cap infant, de cap país, hauria de viure el que els nens i les nenes israelites i palestines estan vivint. És la responsabilitat dels governs aturar aquesta situació de manera immediata. I és la nostra responsabilitat exigir-ho de manera contundent i ferma”, acaba manifestant Unicef en un comunicat.