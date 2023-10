220.000 euros en nous vehicles i ginys per a la COEX

Maquinària nova per a la COEX (SFGA)

Reforçar els equipaments de l’Àrea de Conservació i Explotació de carreteres (COEX). Amb aquest objectiu, el Govern ha aprovat l’adjudicació del concurs nacional per a adquirir diversos ginys i vehicles per al COEX, per un cost total de més de 220.000 euros.

Entrant al detall, s’ha adjudicat a l’empresa Nogreda Serveis les següents adquisicions: un camió bolquet equipat amb sistema hidràulic per 134.600 euros; un raspall frontal per 15.499,95 euros; un equip de neteja de fitons i de barreres per 11.999,95 euros; un grup d’alta pressió per 24.999,95 euros; i una pala orientable llevaneu per 14.999,95 euros. Per la seva part, a una companyia de vehicles se li ha adjudicat la compra d’un vehicle lleuger híbrid 4×4 per un import de 20.642 euros.