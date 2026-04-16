DA d’Escaldes retreu al Comú que la compra d’una parcel·la als Vilars “no és una prioritat”

La majoria d’Escaldes-Engordany ha sotmès a votació, aquest dijous, en sessió de Consell de Comú, la compra de la parcel·la ‘Horts i Terres Ensigents’, situada al camí dels Vilars, per un import al de 252.000 euros. Els consellers de Demòcrates + Independents, Anna Garcia i Gabriel Guerrero, s’han abstingut en la votació, en considerar que aquesta adquisició, feta amb diners de tots els escaldencs, “no és una prioritat en l’actualitat, perquè suposa apostar per un futur molt llunyà, condicionat a moltes hipòtesis que desconeixem”, les quals passen pel desplegament del Pla d’urbanisme en aquella zona, tal com ha exposat Guerrero.
En canvi, sí que han votat favorablement a la compra del terreny ‘Hort de l’Obac Casa Peret de la Molinera’ per 165.000 euros, perquè en aquest cas sí que s’ubica a un punt estratègic -sobre l’Espai Caldes-, ja que es troba al costat d’un dipòsit d’aigua comunal.
A la sessió de Consell de Comú també s’ha sotmès a votació el tancament pressupostari de 2025, que compta amb un superàvit d’1 milió d’euros. Garcia i Guerrero s’hi han abstingut de nou, “com hem fet fins ara en totes les execucions pressupostàries”, ja que “no compartim la línia de prioritats” d’inversió i despesa de la majoria. A més, tal com ha recordat Guerrero, el Comú se segueix abastint d’ingressos provinents del sector de la construcció, com és el cas de les torres que s’estan construint a la zona del Clot d’Emprivat i que ha autoritzat l’actual majoria.
Pel que fa a les votacions en d’altres punts de l’ordre del dia, els consellers de DA+I s’han abstingut en l’aprovació dels crèdits reconduïts per al 2026, de vora 50.600 euros. El motiu, ha justificat Garcia, és que cal que la majoria sigui “més curosa” en la gestió pressupostària i en les previsions, el mateix argument que han esgrimit pel que fa al suplement de crèdit per a la compra de tres vehicles (més de 90.000 euros de sobrecost) i d’un protector per al paviment de les instal·lacions del Prat Gran.
Finalment, i amb relació al nou Reglament de funcionament del Consell de Joves, Garcia i Guerrero hi han votat a favor, perquè obre un canal a través del qual el jovent escaldenc pot canalitzar les seves preocupacions, inquietuds i propostes. En qualsevol cas, Garcia ha demanat que els vuit consellers que el configuraran no siguin exclusivament alumnes de l’únic centre de segona ensenyança d’Escaldes, el Sagrada Família, sinó que s’obri a alumnes d’Escaldes-Engordany que estan estudiant a centres de fora la parròquia. “Així aquest òrgan seria més representatiu de la realitat dels nostres joves”, ha defensat Garcia.