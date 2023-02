Una taula rodona abordarà el paper de la dona en la política andorrana amb importants càrrecs electes

Cartell anunciador de la taula rodona “Dona i política” organitzada per l’ADA (ADA)

L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) ha organitzat una nova activitat per a posar en valor el paper de la dona a la societat i, en aquest cas, al món de la política en concret. L’acte tindrà lloc el proper dimecres, dia 15 de febrer, a les 19 hores, a la sala d’actes de Morabanc.

Moderada per Clàudia Cornella, vocal de l’ADA i responsable de relacions internacionals, la taula rodona comptarà amb dones representatives de la política andorrana. Hi serà Eva Choy en representació de Liberals d’Andorra; Rosa Gili, com a independent; Conxita Marsol, en nom de Demòcrates per Andorra (DA); Carine Montaner, d’Andorra Endavant; Judith Pallarès, per Acció; i Judith Salazar, del Partit Socialdemòcrata (PS).

L’associació demana confirmar assistència a la taula rodona a través del correu electrònic adaandorra@gmail.com