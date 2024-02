Una setantena d’alumnes comencen el nou curs de l’UNED sobre la història de la Seu

Estrena del curs de l’UNED sobre la història de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El curs impulsat per l’UNED sobre la història de la Seu d’Urgell acaba de començar amb una xifra de 71 alumnes inscrits. Des del centre associat de la capital de l’Alt Urgell es mostren satisfets de la resposta que ha tingut aquesta nova proposta formativa, que compta amb la coordinació de l’historiador urgellenc Carles Gascón i amb les intervencions d’una quinzena d’experts en diferents àmbits, que parlaran del passat de la ciutat.

Carles Gascón ha agraït la bona rebuda de la idea perquè, assegura, “supera força les expectatives inicials” que tenien pel que fa al volum d’inscripcions. El director del curs creu que això demostra que actualment “hi havia interès” per a desenvolupar una activitat com aquesta, que ajudi els participants a conèixer millor la història de la Seu. De fet, ja ha avançat que des d’ara treballen perquè la iniciativa “tingui alguna continuïtat, d’alguna manera”, i que només falta concretar com es desenvoluparà. En aquest sentit, Gascón afirma que han constatat que la formació ha despertat l’interès no només de gent de la Seu sinó també d’altres indrets de Catalunya i d’Andorra.

Una de les opcions que els impulsors veuen més factible per a augmentar la dimensió del curs és fer-ne posteriorment una publicació perquè arribi a més gent. El també tècnic de patrimoni del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha explicat a RàdioSeu que fins ara “no s’havia fet un estudi tan transversal i tan concret” sobre la història de la ciutat i creu que cal aprofitar-ho, tenint en compte el nombre de ponents que hi ha i la recerca que fan entre tots ells. Una unió que, a més a més, considera que “pot ajudar a projectar la imatge de la Seu d’Urgell”.

Un altre valor afegit del curs, segons el seu coordinador, és el fet que compta amb l’aixopluc d’un centre reglat i reconegut d’ensenyament superior com és la UNED. Per això, conclou que “ens hem ajuntat dues entitats que teníem ganes de treballar en una mateixa direcció”.

Pel que fa al perfil dels alumnes, Carles Gascón en destaca que “n’hi ha de totes les edats”, amb predomini d’estudiants d’història o de matèries semblants pel que fa als més joves. També hi ha trobat “cares conegudes” en l’àmbit de la recerca, “però també cares noves”.





Seguiment presencial o en línia

Una part dels alumnes segueixen el curs en línia. En aquest cas, remarquen, es tracta de “gent molt interessada” en la matèria, perquè Gascón entén que no és el mateix seguir un curs com aquest a l’aula que fer-ho des de casa i, si s’escau, fora de l’horari establert, però celebra el fet que aquest mitjà permeti fer-lo arribar a més gent.

Les classes continuaran fins al 26 d’abril, cada dissabte al matí a les instal·lacions de la UNED al Centre Cultural Les Monges. A Carles Gascón l’acompanyaran setze ponents més, tots ells experts en diversos aspectes de la història de la ciutat des de les seves respectives especialitzacions. Són: Pilar Alaez, Òscar Augé, Laura de Castellet, Pau Chica, Daniel Fité, Amadeu Gallart, Carlos Guàrdia, Climent Miró, Lluís Obiols, Alba Pampalona, Josep Albert Planes, Erola Simon, Oliver Vergés, Albert Villaró, Marta Visa i Carmen Xam-mar.