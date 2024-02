Detecten un llop que ha viatjat d’Alemanya a l’Alta Ribagorça fent 1.240 km

Llop GW1909m detectat pels Agents Rurals de Catalunya (Agents Rurals)

Sorprenent! S’han obtingut dades que indiquen que un llop hauria sortit d’Alemanya, passat per França i accedit al Pirineu català fent 1.240 quilòmetres. Amb les dades a la mà, es tractaria de la distància més llarga recorreguda per aquesta espècie. El llop semblaria haver nascut a la Baixa Saxònia alemanya, a l’estiu de 2020, data quan ja es troben restes de la seva femta. També es van localitzar els seus excrements al maig de 2021. I, aquest protagonista, quedaria ja batejat per sempre més com a GW1909m.

A França se’l va veure a Fleure-Les-Faverney, a l’Alt Saona creuant una carretera al juny de 2022. La troballa d’unes restes de pèl en una tanca van confirmar que es tractava del mateix exemplar. Un conductor va advertir a les autoritats que li va semblar veure un animal semblant a un llop. Al final, va tenir tota la raó.

Ara s’ha sabut que “la femta d’aquest llop es va detectar el 13 de febrer de l’any passat a Vilaller, a l’Alta Ribagorça, gràcies a la utilització de gossos especialment ensinistrats del Grup Especial Caní dels Agents Rurals en el marc d’un operatiu conjunt amb el Departament d’Acció Climàtica de seguiment del llop. L’anàlisi genètica va indicar que es tractava del mateix mascle w1 que es va detectar a Alemanya l’any 2020“, així ho assenyala la CCMA aquest dilluns, 19 de febrer.

Segons explica la CCMA, “el seguiment ha permès documentar que aquest exemplar ha fet un recorregut de 1.240 quilòmetres. Per tant, segons els Agents Rurals, és un dels trajectes més grans d’un llop gris documentat mai al món. Anteriorment, les distàncies en línia recta més llargues que s’havien registrat implicaven 1.092 quilòmetres entre Noruega i Finlàndia, 880 quilòmetres entre Alemanya i Bielorússia el 2009 i entre Suïssa o Eslovàquia el 2022-2023″.

A l’Alta Ribagorça hi ha un mascle identificat des del 2021, però les fotografies automàtiques durant l’hivern del 2022/2023 han aportat elements que feien sospitar la presència d’un segon exemplar a la zona. Per això, els Agents Rurals van intensificar-ne el seguiment i l’anàlisi genètica ha confirmat que es tractava d’aquest llop procedent d’Alemanya, de la Baixa Saxònia, acaba apuntant la Corporació Catalan de Mitjans Audiovisuals.

El que més sorprèn als experts és la distància recorreguda, no tant pels quilòmetres (que també), sinó perquè el llop ha hagut de desplaçar-se per paratges que no són precisament salvatges. Ho va fer per zones antròpiques d’Europa occidental.

De llops se n’han vist alguns exemplars els darrers anys per diferents punts del Pirineu. No hi ha constància, però, que s’hagi detectat cap femella. Tot han estat mascles. És per aquest motiu que es considera que no és zona de reproducció per a aquests animals.