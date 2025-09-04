Una motorista resulta ferida en un sinistre al túnel de Sant Antoni

Un accident entre un cotxe i una moto
Imatge d’arxiu d’un accident entre un cotxe i una moto (arxiu/Cletofilia)

Aquest dimecres, 3 de setembre, a la tarda, va registrar-se un accident de circulació, el qual es va localitzar al punt quilomètric 2,900 de la carretera general número 3 (CG-3), concretament al túnel de Sant Antoni, a la parròquia de la Massana. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés a les 17:36 hores.

Les fonts policials assenyalen que en l’esmentat sinistre de trànsit es van veure involucrats dos vehicles. Es tracta d’un turisme amb matrícula espanyola i d’una motocicleta amb placa del Principat d’Andorra. La motorista, una dona veïna de les valls, de 38 anys, va resultar ferida en l’incident viari. 

