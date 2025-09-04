Baró (PS) pregunta al Govern sobre “la presumpta inseguretat al Pas de la Casa”

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, pregunta al Govern sobre les preocupacions expressades pels veïns i comerciants del Pas de la Casa sobre la presumpta inseguretat. Baró, vol saber després de les diverses queixes rebudes per part de ciutadans i ciutadanes del Pas de la Casa, tant als consellers generals del Partit Socialdemòcrata, com als consellers de l’oposició al Comú d’Encamp, quina és l’evolució de les dades de delinqüència al Pas de la Casa durant els darrers quatre anys, desglossada per períodes i tipologia delictiva.
D’altra banda, i després de les declaracions fetes després del Consell de Ministres, per part del ministre portaveu, Guillem Casal, Baró vol també el detall de quina ha estat l’evolució del nombre d’efectius del Cos de Policia desplegats al Pas de la Casa durant els darrers quatre anys. En aquest sentit, i després d’assegurar el mateix ministre portaveu que no es pot posar en dubte “un tret distintiu” i un “pilar” clau d’Andorra com la seguretat pública, Baró, vol saber també “quina és la participació de tots els actors implicats en les activitats que es desenvolupen al Pas de la Casa que poden conduir a pràctiques que generin aquesta inseguretat ciutadana”.
Finalment, el conseller general també demana si té previst, el Govern, augmentar els efectius policials actualment presents al Pas de la Casa i quina és la coordinació que existeix actualment entre el Ministeri de l’Interior, la Policia i el Comú d’Encamp per a fer front a les presumptes problemàtiques d’inseguretat al Pas de la Cas.
Baró, vol saber quines són les mesures específiques que té previst adoptar el Govern per a reforçar la seguretat ciutadana al Pas de la Casa arran de les preocupacions expressades pels veïns i els comerciants.
“Al PS ho tenim clar: les persones són el centre de les nostres polítiques. Fer política és escoltar i respondre a les necessitats de la ciutadania”, manifesten els socialdemòcrates.