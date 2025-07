Una fàbrica museu interessant de visitar

Lluís R. Samper Pascual

Entre 1930 i 1960, la fàbrica coneguda com a «Cal Trepat» de Tàrrega, en el 2012 convertida en museu, fou la principal productora de maquinària agrícola a Espanya. Per mèrits propis, el propietari, en Josep Trepat i Galceran esdevingué una important figura a Catalunya. Les seves màquines ajudaren a mecanitzar els treballs agrícoles, transformant la vida i la feina del camp, tant a Catalunya, com a la resta d’Espanya. En la cadena de producció es fabricaven garbelladores, dalladores, lligadores i tantes altres, totes fàcils de manejar.

Composada de dinou naus industrials adossades, les instal·lacions ocupen en total uns 2500 m2. Només quatre de les naus poden ser visitades, mostrant intacta la cadena de producció, amb les màquines i eines produïdes a la fàbrica per al propi ús, ginys que estan encara en condició de funcionar.

Apart d’altres espais, els visitants poden veure on es dissenyaven les màquines, com també l’àrea comercial. Divers material audiovisual és ofert al visitant, a fi de que pugui copsar la importància de la ingent tasca duta a terme per en Josep Trepat i Galceran durant, més de tres dècades.

Ubicat al carrer que porta el seu nom, (Josep Trepat i Galceran, 7 i 9 de Tàrrega), per a visitar el museu cal concertar dia i hora al telèfon 973 311 616. Se surt del museu amb la sensació d’haver retrocedit en el temps. Sens dubte, es posat en valor l’esforç d’un visionari en crear teixit industrial en el segle passat.