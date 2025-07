La Casa que Balla de Praga, joia de l’arquitectura moderna

La Casa que Balla de Praga (AMIC)

La Casa que Balla (Tančící dům, en txec) és un dels edificis més sorprenents de Praga. Aquesta construcció trenca amb l’estètica dels edificis històrics que dominen el paisatge de la ciutat i convida l’observador a veure l’arquitectura com una forma d’art dinàmic i expressiu. La seva forma peculiar recorda una parella de ballarins, concretament Fred Astaire i Ginger Rogers, llegendaris del cinema musical nord-americà i, per això, també és coneguda com a Fred and Ginger. L’edifici transmet moviment i equilibri, amb les seves corbes elegants que semblen desafiar la gravetat.

La Casa que Balla va ser dissenyada per l’arquitecte croat Vlado Milunić, en col·laboració amb el famós arquitecte canadenc Frank Gehry, conegut per altres edificis icònics com el Museu Guggenheim de Bilbao i construïda entre 1994 i 1996.

Aquest edifici és un exemple destacat del deconstructivisme, un estil arquitectònic que rebutja les línies rectes tradicionals i opta per formes lliures i inusuals.





Encara que l’exterior és el que atreu més l’atenció, la Casa que Balla també ofereix espais visitables:

Galeria d’ art contemporani al primer pis

al primer pis Terrassa panoràmica amb vistes sobre el riu Moldava i el Castell de Praga

amb vistes sobre el riu Moldava i el Castell de Praga Restaurant “Ginger & Fred” a la planta superior, amb cuina txeca i internacional

a la planta superior, amb cuina txeca i internacional Oficines i espais d’ús empresarial a la resta de l’edifici

La terrassa i el restaurant són els punts d’accés més populars per a turistes que volen gaudir de les vistes sense necessitat de reservar cap esdeveniment.





La terrassa panoràmica i la galeria d’art estan obertes cada dia:

De dilluns a diumenge: de 10:00 a 22:00 h

Els preus per a visitar la terrassa panoràmica i la galeria és d’uns 8 euros al canvi, tot i que pots visitar-la de forma gratuïta si fas una consumició al cafè-bar de la terrassa

La Casa que Balla es troba a la vora del riu Moldava, al barri de Nové Město (Ciutat Nova).