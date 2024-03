Una esllavissada afecta l’estructura d’una casa al nucli de Santa Engràcia, a Tremp

Despreniment al nucli de Santa Engràcia, al Pallars Jussà (Foto: Bombers Generalitat)

Una important esllavissada de roques ha malmès greument l’estructura d’una casa al petit nucli de Santa Engràcia, al terme municipal de Tremp. Els fets s’han produït aquest dimarts pels volts de les 6 de la tarda. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, els veïns van advertir que una gran quantitat de roques s’havia després del petit cingle que hi ha damunt d’aquesta població, que a nivell geològic presenta una formació força inestable segons la primera valoració que se n’ha fet.

El despreniment va impactar directament contra la teulada d’un immoble, que també va patir danys greus a d’altres parts de l’edifici. Tot i els importants desperfectes materials, no hi ha hagut ferits perquè en el moment dels fets no hi havia ningú a la casa afectada.

Al lloc dels fets hi han intervingut set dotacions dels Bombers, incloent efectius del GRAE i una unitat canina. Ja al vespre, després de comprovar que no hi havia perill d’un nou despreniment des de la penya, es va rastrejar la zona amb gossos ensinistrats en la recerca de persones, cosa que ha permès confirmar que no hi havia ningú sota la runa. L’actuació va finalitzar a les 10 de la nit d’ahir.

El poble de Santa Engràcia, a més de 1.000 metres d’altitud, està situat a la part central de l’extens municipi de Tremp, tot i que es troba més a prop de la població de Talarn que de la capital del Pallars Jussà. De fet, el nucli és a poca distància de l’Acadèmia General de Suboficials. Antigament havia format part de l’ajuntament de Gurp de la Conca, que l’any 1970 va ser agregat a Tremp.