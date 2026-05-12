Una desena de projectes, candidats per a la nova seu de la Delegació Territorial del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran

Un total de deu projectes competeixen per a convertir-se en l’edifici de la nova seu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, que s’ubicarà al passeig Pompeu Fabra de Tremp, al costat del Centre de Suport Territorial Pirineus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ja s’ha fet pública la llista de candidatures, que opten a la redacció del projecte bàsic i el projecte executiu, i la direcció d’obra del futur edifici.
A més de la Delegació del Govern, la nova seu acollirà els Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran dels departaments d’Educació i Formació Professional, Igualtat i Feminisme, Salut, i Justícia i Qualitat Democràtica. En total, es calcula que hi treballaran un centenar de persones, en una superfície construïda sobre rasant de 2.000 m2 i de 1.100 m2 sota rasant, amb una superfície total d’uns 3.100 m2. A la planta baixa, se situarà de manera definitiva l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) integrada, que es preveu que comenci a funcionar provisionalment en una altra ubicació a partir de l’any que ve. L’edifici també preveu d’altres espais complementaris a l’ús administratiu, com una gran sala polivalent, sales de reunions o un espai d’office i menjador. En soterrani, es preveu ubicar-hi un aparcament per a uns 20 vehicles, a més d’un espai d’arxiu.
La delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera, ha afirmat que el nou edifici serà “una referència per a la ciutadania”, i permetrà prestar serveis de manera més senzilla, directa i accessible. La delegada ha apuntat també que el fet de comptar amb un edifici que centralitzi els diferents Serveis Territorials ubicats a Tremp “facilitarà enormement la gestió”.
En els pròxims mesos, un jurat constituït per representants del Departament de la Presidència, d’Infraestructures.cat i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya escollirà la proposta més idònia. Es valoraran qüestions com la funcionalitat de l’equipament, la contextualització (adaptació a la topografia i relació amb l’entorn), la qualitat arquitectònica, la sostenibilitat i eficiència energètica, i l’economia de la proposta (per exemple, l’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment). De fet, el jurat triarà el guanyador d’entre cinc finalistes, i tots ells rebran una compensació econòmica de 3.000 euros. La resolució final del concurs, amb la signatura del contracte, no es preveu fins a finals d’any.
El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte i direcció d’obra és de 744.000 euros mentre que la previsió de la construcció de l’edifici s’estima en 8,9 milions d’euros, IVA inclòs. Pel que fa a l’edifici, es preveu que l’obra civil estigui acabada a finals de l’any 2030 i que pugui entrar en funcionament durant el primer trimestre del 2031.
Fort impuls al desplegament del Govern a l’Alt Pirineu i Aran
La construcció del nou edifici de la Generalitat a la capital del Pallars Jussà s’emmarca en una aposta decidida del Govern català per consolidar l’estructura de l’executiu a l’Alt Pirineu i Aran i per a ampliar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania. En aquest sentit, com ja s’ha apuntat, al llarg de la legislatura s’obriran noves OAC, tant a Tremp com a Puigcerdà i la Seu d’Urgell, que se sumaran al recent desplegament de les OAC mòbils.
A més, es posaran en marxa noves seus dels Serveis Territorials de la Generalitat. A Puigcerdà, l’edifici situat al carrer Pic d’Eina, 2, acollirà els departaments d’Empresa i Treball i Economia i Finances. A la Seu d’Urgell, l’edifici ubicat a la plaça Pati Palau (antics jutjats) i Ca l’Armenter seran la seu de diferents àrees del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, així com d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Interior i Seguretat Pública i de la Presidència, a més d’altres entitats del sector públic.
Per a la delegada del Govern català, aquest conjunt d’actuacions reflecteix “l’aposta clara de la Generalitat de tenir una presència directa per a la ciutadania del Pirineu, a través d’edificis propis que puguin prestar servei a tots els departaments que ja estan instal·lats”.