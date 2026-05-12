El Departament d’Estadística assisteix a les XXII Jornades d’Estadística de les Comunitats Autònomes, a Barcelona

El Departament d’Estadística del Govern d’Andorra ha assistit a les XXII Jornades d’Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS), organitzades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), que s’han celebrat, recentment, al Palau de Pedralbes de Barcelona. La trobada, celebrada sota el lema “L’avaluació de les polítiques públiques i altres reptes de l’estadística oficial per als propers anys”, ha estat un espai d’intercanvi cientificotècnic entre organismes responsables de l’estadística oficial, amb l’objectiu de compartir experiències, plantejaments i reflexions sobre els principals reptes del sector.
Durant les jornades s’han abordat qüestions com la intel·ligència artificial, la demografia i les migracions, l’estadística municipal, el medi ambient, l’habitatge, la macroeconomia, l’accés a microdades i l’ús de la informació estadística per a l’avaluació de les polítiques públiques. Per a més informació sobre el programa i el contingut de les jornades, es pot consultar el web oficial de les JECAS 2026 de l’IDESCAT: https://www.idescat.cat/jecas2026/?lang=ca.
L’assistència a aquesta trobada s’emmarca en la voluntat del Departament d’Estadística d’Andorra de reforçar la cooperació institucional, seguir de prop les innovacions en l’àmbit de l’estadística oficial i continuar avançant en la millora de la qualitat, la difusió i la utilitat de la informació estadística pública.
